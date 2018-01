Pri dopravnej nehode zomrelo 17-ročné dievča

V okrese Vranov nad Topľou zišlo auto z cesty a narazilo do stromu.

2. jan 2018 o 10:51 Róbert Bejda

HERMANOVCE. Na ceste medzi obcami Hermanovce n/Topľou a Bystré, okr. Vranov n/Topľou došlo v pondelok k smrteľnej dopravnej nehode.

Ako nás informoval krajský policajný hovorca, krátko pred 19. hodinou viedol v smere od obce Hermanoviec nad Topľou 19-ročný mladík z obce Bystré osobné auto VW Passat.

"Približne 250 metrov pred obcou Bystré z doposiaľ nezistených príčin zišiel z vozidlom mimo cestu v smere svojej jazdy do priekopy, kde po asi 20 metroch narazil prednou pravou časťou auta do stromu. V dôsledku nárazu vozidlo vyhodilo na cestu, kde zostal motor z vozidla a vozidlo ešte rotáciou odhodilo do protismeru a zostalo na kolesách," informoval nás Daniel Džobanik.

Pri dopravnej nehode utrpela 17-ročná spolujazdkyňa z Hanušoviec n/Topľou ťažké zranenia nezlučiteľné zo životom, ktorým na mieste nehody podľahla.

"Vodič utrpel ťažké zranenia s predbežnou dobou liečby približne osem týždňov. Z tohto dôvodu nebol schopný vykonať dychovú skúšku na zistenie použitia alkoholu a preto bol nariadený odber krvi," dodal Džobanik.

Hmotné škody na aute boli predbežne vyčíslené na 5 000 eur.

Nehodu vyšetrujú vranovskí dopravní policajti, ktorí začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.