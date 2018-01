Vladimír Kobielsky: Šťastenu treba pokúšať a veriť jej

Herec z Vranova sa úspechmi nenecháva opájať.

7. jan 2018 o 0:00 Anna Novotná

Pochádza z Vranova nad Topľou, no už od vysokoškolských čias, teda dvadsať rokov, žije v hlavnom meste.

Herec Vladimír Kobielsky sa za ten čas vyšvihol medzi tých najlepších, čo v divadelnom či televíznom svete máme.

Má za sebou naozaj úspešný rok, no pri rozhovore z neho sršala skôr skromnosť a pokora než hrdosť.

Štyridsaťdvaročný herec sa totiž v závere minulého roka stal kráľom. Konkrétne, kráľom tanečného parketu, keďže zvíťazil v sledovanej šou Let´s dance. Boli sme teda zvedaví, či aj vďaka tomu považuje uplynulý rok za výnimočný.

„Asi áno, ale v prvom rade som rád, že sme dokončili seriál Búrlivé víno, potom ma čakala polročná práca na seriáli Oteckovia, ktorý práve teraz prišiel na televízne obrazovky, ale v čase, keď sme na ňom pracovali, som nevedel, čo z toho bude, či sa to u divákov ujme. A štyri mesiace som strávil s Let´s dance, kde som tiež nevedel, čo z toho bude a aký to bude mať výsledok a ako sa ukázalo, napokon do dopadlo dobre. Takže bol to náročný rok,“ povedal nám úspešný umelec.

Tancuje už len exhibične

Tanečné topánky síce už zavesil na klinec, ale ešte nie definitívne.

Ešte ich občas zvesí, pretože spolu s tanečnou partnerkou Dominikou sú v kurze a dostávajú ponuky, aby prišli vystúpiť na rôzne spoločenské akcie.

„Najnovšie vystúpime na prestížnom Plese Spišiakov,“ potešil fanúšikov z východného Slovenska.

Na tréningy však už čas nemá, no tanečné kreácie si môže vyskúšať aj v súkromí, keďže sa s manželkou Alenou chystajú plesať do Opery a aj na ďalšie plesy.

Vstupuje na tenký ľad

Nový rok však pre Vladimíra Kobielskeho prináša nové výzvy. Opäť totiž prvýkrát vstúpi do zatiaľ poriadne neprebádaných vôd. Prijal totiž ponuku moderovať veľký večerný program.

„Ide o nový projekt Stena, kde budú môcť naozaj veľké peniaze získať ľudia, ktorí si to zaslúžia napríklad z pohľadu charity a pomoci iným. Idem na tenký ľad moderovania, tak uvidím, ako to dopadne,“ povedal nám a priznal, že cíti aj jemné chvenie v žalúdku a povestné motýliky.

Pretože ako zdôraznil, ten ľad je tenký a ľahko cezeň môže prepadnúť a utopiť sa, ale ak bude mať šťastie, tak aj pekne prejsť na druhú stranu a obstáť.

„Ja som v prvom rade herec a vždy som sa prioritne venoval tomuto povolaniu, ale šťastenu treba pokúšať a veriť jej,“ skonštatoval.

Hrdý dvojnásobný otec

Momentálne sa na televíznej obrazovke objavuje ako jeden z hlavných hrdinov seriálu Oteckovia a hneď na úvod prišlo nakrúcanie s bábätkom.

A hoci jeho vlastné deti – syn a dcéra majú 10 a 13 rokov, ešte dobre si pamätá, aký bol život s bábätkom.

„Ich príchod na svet bol taký silný moment, na ktorý sa nedá zabudnúť,“ priznal spokojný otec, ktorý sa nevyhol ani našej zvedavej otázke, či tak ako v seriáli, aj v skutočnosti deti poriadne – chlapsky oslávil: „No jasné. Keď sa mi narodil syn, tak Ďuro Kemka, ktorý býval podo mnou, mal moje kľúče a kým som ja prišiel domov, tak s Lukášom Latinákom, Majom Miezgom a Robom Jakabom urobili nákup, lebo som doma nič nemal a už ma čakali, aby sme toho syna aj patrične oslávili.“

Chce len normálne veci

A čo si teda Vlado Kobielsky želá do nového roka? Má od neho nejaké očakávania?

„Riadim sa zásadou, že svoje očakávania krotím, aby som potom, keď to nevyjde, nebol sklamaný. Chcem len také normálne veci, aby sme boli zdraví a šťastní a inak sa nechám riadiť osudom.“