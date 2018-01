Úvodný prípravný zápas Prešova viedol Mišovec

O príchode kolegu Kovalca tréner nevie. Zdôrazňuje, že prišiel pracovať.

13. jan 2018 o 17:23 Daniel Dedina

PREŠOV. V sobotu predpoludním si na umelej tráve v Spišskej Novej Vsi zmeral sily domáci druholigista s fortunaligovým 1. FC Tatran Prešov.

Pre oba tímy to bola prvý prípravný duel v rámci zimnej prípravy.

Lepšie si v ňom počínali hostia, ktorí zvíťazili hladko 5:1. Šarišania boli lepším mužstvom, hrali rýchlejšie a kombinačnejšie ako ich súper a už do polčasu viedli o dva góly.

Spišiaci síce po zmene strán znížili, ale Prešovčania ďalšími gólmi rozhodli o zaslúženom triumfe.

Zmrznutých divákov zahrial najmä utešený gólový volej Micherdu po peknej akcii a centri Kačalu z pravej strany.

Po stretnutí sme dali slovo trénerom oboch mužstiev.

Z hráčov na skúške zostali len brankári

„Herný prejav nášho mužstva sa mi páčil. Súper nebol zlý, snažil sa o kvalitnú hru, ale vo väčšine stretnutia sme ho prehrali. Nepostrážili sme si štandardku, po ktorej súper znížil, ale ukázali sme psychickú silu a odolnosť a hneď na to sme odpovedali. Gól Micherdu bol parádny, bola to najkrajšia akcia zápasu. Musím pochváliť celý mančaft za prístup, nasadenie a množstvo dobre odvedenej čiernej práce. Teší ma, že sme sa prezentovali útočnou a kombinačnou hrou,“ povedal nám Anton Mišovec, ktorý v tomto zápase viedol 1. FC Tatran Prešov z pozície hlavného kouča.

K novým hráčom, ktorí sa v týždni objavili v Prešove, Mišovec poznamenal:

„Bol tu na skúške Filip Hlúpik (bývalý český mládežnícky reprezentant, ktorý hrával v Slovácku, bulharskej Varne i fínskom Mariehamne, pozn. red.). Boli mu ponúknuté určité podmienky, nedošlo však k dohode a tým možnosť jeho príchodu padla. Škoda, lebo typologicky by nám pasoval. Petr Hošek sa vráti, keď sa dolieči, uňho je to stále otvorená záležitosť. Klub rokuje s ďalšími hráčmi, zatiaľ by som to nerád konkretizoval. Ide o zahraničie, ale nie je to Česká republika.“

