Na prešovskej župe vymenili vedenie. Majerský: Nie sú to čistky

Prehodnocujú zmluvy, chystajú kontroly.

25. jan 2018 o 11:36 SITA

PREŠOV. Nové vedenie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) urobilo prvé zmeny od svojho nástupu do čela úradu.

Dotkli sa najmä ľudí v dôchodkovom veku.

Na Úrade PSK sa začal aj personálny audit, ktorého cieľom je ešte viac sprofesionalizovať fungovanie inštitúcie.

Nové vedenie prehodnocuje aj niektoré zmluvy.

Ako zdôraznil predseda PSK Milan Majerský (KDH), pri zmenách nejde o žiadne čistky.

Vymenilo sa vedenie

Vymenilo sa vedenie úradu, do ktorého si ako riaditeľa Úradu PSK vybral Jozefa Cvoligu, s ktorým predtým spolupracoval na Mestskom úrade v Levoči.

Prečítajte si tiež: Majerský chce troch podpredsedov, v zastupiteľstve vznikli štyri kluby

Cvoligovým zástupcom sa stal Fabián Novotný a vedúcim kancelárie predsedu je Marek Cimbala.

Zmeny na úrade sa dotkli najmä zamestnancov v dôchodkovom veku, s ktorými ukončili pracovný pomer.

Týkalo sa to aj vedúceho odboru školstva Karola Lacka. Na jeho miesto už je vypísané výberové konanie.

„Týmto ľuďom sa treba s úctou poďakovať za ich prácu, ale je dôležité, aby prišli a šancu dostali mladí ľudia,“ uviedol Majerský.

Počet zamestnancov klesol

Počet zamestnancov úradu sa ku koncu januára zníži z pôvodných 210 na 196.

Podľa Jozefa Cvoligu na úrade našli kvalitných ľudí, no ambíciou je jeho fungovanie ešte viac sprofesionalizovať.

„Snažíme sa vo vnútri úradu trochu preskupiť agendu a referentov, zamestnancov a vedúcich tak, aby sme ešte efektívnejšie pokryli potrebnú agendu,“ uviedol riaditeľ úradu s tým, že počet zamestnancov ešte môže stúpať.

„Tých 196 až 198 zamestnancov je ale takou ambíciou pre tento rok. Skôr bude preskupená a kumulovaná agenda. Ale na to potrebujeme dlhší čas, aby sme to aj v spolupráci s vedúcimi odborov dokázali a potom sa rozhodneme, aký počet zamestnancov potrebuje daný odbor,“ vysvetlil Cvoliga.

Niektoré zmluvy prehodnocujú

Ako dodal, zároveň prehodnocujú aj niektoré zmluvy.

„Venujeme sa zavedeniu dochádzkového systému, ktorý tu na úrade absentuje, zavedeniu GPS pre služobné motorové vozidlá, ktoré môžu zefektívniť prevádzku. Snažíme sa vyjednávať lepšiu pozíciu zmluvy s firmou prevádzkujúcou parkovisko vedľa budovy úradu, keďže sa nám táto zmluva zdá veľmi nevýhodná. Takisto riešime aj kvalitu a možnú zmenu dodávateľa stravy pre jedáleň a kuchyňu, ktorú máme v budove, a máme ambíciu, aby väčšina zamestnancov využívala jej služby,“ konkretizoval Cvoliga.

Audit

Auditom a kontrolou prejde aj vyše 130 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

„Prvotný plán bol, aby podobne ako riaditelia stredných škôl mali aj riaditelia domovov sociálnych služieb či kultúrnych inštitúcií podobne ako my päťročné funkčné obdobie. Upustil som ale od toho a prejdeme na nový model, ktorým bude prehodnotenie kvality práce po jednotlivých zariadeniach. Máme teraz čas na to, aby sme vyhodnotili ich úroveň,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský a ako dodal, „na niektoré zariadenia prišli aj sťažnosti a tam by som sa osobne chcel rozprávať s riaditeľmi, vysvetliť si veci a tam, kde to nepôjde, budú aj personálne zmeny.“

Ako uviedol Majerský, v stredných školách pracuje až 170 dôchodcov, preto minulý týždeň adresoval riaditeľom všetkých škôl list, v ktorom ich požiadal o prehodnotenie súčasného stavu.

Ako uviedol, prvoradou motiváciou k výzve adresovanej do škôl bolo, aby mladí ľudia ostávali v Prešovskom kraji.

„Ide o to, aby človek, ktorý odviedol kus dobrej roboty počas života, aby sa mu poďakovalo a ten priestor uvoľnil pre nových mladých ľudí, ktorí ak sa tu neujmú, tak odídu na západ alebo do iných štátov a to je škoda,“ myslí si Majerský.

Nový predseda PSK Milan Majerský sa funkcie ujal po zložení slávnostného sľubu 1. decembra, keď po 16 rokoch vystriedal v pozícii predsedu Petra Chudíka (Smer).

Prvé zasadnutie novozloženého zastupiteľstva bude v pondelok 29. januára.