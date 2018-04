Fico dal obci dotáciu, väčšina išla na plat starostky

TIS: Expremiér skôr ako urgentné problémy sledoval, či obdarovaní sú zo Smeru.

3. apr 2018 o 0:00 Katarína Gécziová

VÝCHOD. Hanigovce ležiace v okrese Sabinov v Prešovskom kraji majú 130 obyvateľov.

Pred tromi rokmi sa obec „preslávila“ reportážou v televízii tým, že sa po nej pohybovali vlci. A to nielen na horách, ale aj blízko domov.

Na webovej stránke obce je popri správe o tom, že vlka videla aj poštová doručovateľka na ceste, či mládež na prechádzke na Hanigovský hrad, zverejnený aj ďalší oznam.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Predvianočný oznam

Päť dní pred vlaňajšími Vianocami samospráva vyvesila informáciu o tom, že dostala dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu Vlády Slovenskej republiky.

Vďaka expremiérovi Robertovi Ficovi (Smer) tak do pokladne obce pritieklo 10-tisíc eur.

Obec opísala, že ju „použila na úhradu nákladov za elektrinu a plyn na celý rok 2017, taktiež bola uhradená časť nákladov za vývoz komunálneho odpadu a časť nákladov na osobné výdavky.“

Pri ozname nechýba ani Ficova oficiálna fotografia.

Oznam na webe obce Hanigovce zverejnený krátko pred Vianocami. (zdroj: Hanigovce.sk)

Dodatok - jeden plat navyše

Zmluva medzi obcou a Úradom vlády však ukazuje, že väčšina vládnej dotácie išla na výplatu hanigovskej starostky Aleny Havrilovej.

Pôvodná zmluva z mája 2017 rátala so mzdou za osem mesiacov vrátane povinných odvodov zamestnávateľa a to v celkovej sume 6 950 eur.

V októbri sa však situácia zmenila a podľa dodatku k zmluve sa z balíka peňazí vyplatila aj deviata starostkina mzda, čo ukrojilo z dotácie ďalších 822 eur.

Havrilová je starostkou malej obce už tretie volebné obdobie. Zakaždým kandidovala za Smer.

Pri posledných komunálnych voľbách v roku 2014 jej na opätovné zvolenie stačilo 58 hlasov.

Interaktívna mapa

Na dotáciu pre Hanigovce upozornil Transparency International Slovensko (TIS) v analýze venovanej rozdeľovaniu premiérskych dotácií.

Neziskovka zozbierala údaje za roky 2012 až 2017 a vytvorila interaktívnu mapu, ku ktorým mestám a obciam bol Fico v posledných rokoch štedrý.

TIS na konkrétnom príklade z Hanigoviec poukazuje, že 75 percent z tejto podpory šlo na plat starostky.

„Ako hospodári obec, ktorá nemá ani na plat starostky? Premiérova dotácia tvorila pre minulý rok celú štvrtinu rozpočtu obce!,“ upozornila mimovládka.

Jej analýzu si prečítala aj Havrilová.

Starostka: Nič som nespreneverila

Tá pre Korzár povedala, že po dvanástich rokoch od jej nástupu do starostovskej funkcie konečne dostala do obce peniaze a spomínaný text sa jej dotkol.

„Keďže sme veľmi malá obec, nedovolím si brať ani celý plat, preto som na polovičný úväzok.“

V obci sa pre takéto využitie dotácie rozhodli podľa nej preto, aby ďalšie peniaze určené na jej plat ušetrili a použili na rozvoj obce.

„Robíme všetko, čo je potrebné – verejné osvetlenie z vlastného, opravy ciest, je toho strašne veľa.“

Podotkla, že nič netajili, neskrývali a je verejne známe, koľko obec dostala.

Hovorí, že po tom, ako TIS článok zverejnila, začali jej vyvolávať starostovia z okolitých dedín.

„Veľmi ma to urazilo. Nič som nespreneverila, ani jeden cent. Takú medializáciu si neprajem.“

Urgentnosť vs. politika

Peniaze z rezervy predsedu vlády sú podľa zákona určené na krytie nepredvídaných výdavkov.

Vláda Ivety Radičovej cez ňu napríklad odškodňovala občanov postihnutých povodňami.

TIS poukazuje, že u Fica bola skôr ako riešenie urgentných problémov ľudí v núdzi rozhodujúcim faktorom politická blízkosť obdarovaných k strane Smer.

Podľa mimovládky vláda od roku 2016 na základe ekonomických indikátorov oficiálne označuje vybrané okresy ako najmenej rozvinuté, ktoré majú nárok na zvýšenú pomoc štátu.

Aktuálne je takýchto 16 okresov. Väčšina z nich je na juhu a východe krajiny.

„Len každá štvrtá dotácia šla do znevýhodneného okresu, a je to menej ako desatina celkového objemu.“

TIS: Chudobné regióny "nasucho"

TIS pokračuje, že sedem zo 16 chudobných regiónov obišlo „úplne nasucho“ a to najmä južné okresy ako Rožňava, Revúca či Rimavská Sobota.

„Rezerva premiéra nemá kritériá, no čo jej rozdeľovanie silne pripomína je politický zámer. Až 60 percent podporených obcí má starostu za koaličnú stranu, a to najmä za Smer. Vo finančnom objeme sú to dokonca tri štvrtiny,“ popisuje systém prerozdeľovania verejných financií od posledných parlamentných volieb TIS.

Fico však vždy akékoľvek zvýhodňovanie svojich straníckych kolegov odmietal.

„Peniaze vyčlenené z rezervy predsedu vlády neslúžia konkrétnym starostom ani konkrétnym šéfom športových klubov, ale vždy obciam, ich obyvateľom, prípadne členom týchto športových klubov a teda občanom Slovenska,“ odkázal vlani cez tlačový odbor Úradu vlády pre týždenníku Trend.

Nezávislá starostka: Šťastie

Medzi jednu z vyvolených obcí, pri ktorej nerozhodol stranícky kľúč, sa môže radiť aj Nižná Jedľová vo Svidníckom okrese, ktorá dostala dotáciu dva roky po sebe.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5ADA na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5ADA na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone