Vedenie kraja vysvetľovalo personálne zmeny na úrade. Nátlaky odmieta

Riaditeľov sociálnych zariadení bude odvolávať zastupiteľstvo.

19. apr 2018 o 15:11 Michal Ivan

PREŠOV. Od nástupu nového vedenia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa uskutočnili personálne zmeny, pri ktorých odišli z úradu desiatky ľudí.

Začiatkom apríla nastala aj sporná situácia, keď sa riaditelia sociálnych zariadení sťažovali na postup vedenia pri ukončovaní ich pracovného pomeru.

Župa dôvody ich odvolania nechce rozmazávať cez médiá.

Úrad opustili najmä dôchodcovia

Župan Milan Majerský (KDH) vysvetľoval personálne zmeny na úrade po tom, čo bývalá šéfka odboru kultúry hovorila o nátlaku pri ukončovaní pracovných pomerov.

Vedenie však akékoľvek nátlaky odmieta.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zdôraznil, že ani jeden zamestnanec nebol prepustený a s každým bola vykonaná dohoda o ukončení pracovného pomeru, kde je potrebný súhlas oboch zúčastnených strán. Dohody sa týkali najmä dôchodcov.

„Keď som prišiel na úrad, bolo na úrade 24 dôchodcov, zavolali sme si ich, komunikovali sme s nimi a uzavreli sme s nimi dohody. Niektorí chceli skončiť hneď, niektorí skončia ku koncu júna a myslím, že jeden alebo dvaja ku koncu kalendárneho roka,“ vysvetlil Majerský.

Z úradu ku koncu marcu ukončilo svoje pôsobenie 30 zamestnancov.

Zhodne po desať zamestnancov odišlo z troch zaradení - vedúci pracovníci, referenti a asistenčné a technické funkcie.

Majerský: Ľudia chceli zmenu

„Ľudia, ktorí ma zvolili, chceli zmenu, ja som tú zmenu videl a vnímal nielen v tom, že sa vymení župan. Aj ľudia, ktorí majú so mnou spolupracovať, musia byť stotožnení s víziou, ktorú chcem predstaviť Prešovskému samosprávnemu kraju. Aj som ju predstavil, niektorí súhlasili a sú ochotní spolupracovať, ale boli takí, ktorí vám, poviem ľudovo, sypali piesok do ložiska, jednoducho to nefungovalo,“ vysvetlil Majerský.

Podľa jeho slov sa snažil a dával priestor na to, aby sa zamestnanci stotožnili s novou víziou úradu.

Naznačil, že malo ísť o niektoré pracovné úlohy a povinnosti zamestnancov. Viacerí však neboli ochotní sa s nimi stotožniť, preto nasledovala dohoda o ukončení pracovného pomeru.

Na miesta vedúcich odborov v súčasnosti prebiehajú výberové konania.

„Vedúci odboru školstva Ján Furman prešiel už aj výberovým konaním, teraz je písané výberové konanie na vedúceho odboru sociálnych vecí, odboru financií, odboru kultúry a organizačného odboru,“ objasnil riaditeľ Úradu PSK Jozef Cvoliga.

