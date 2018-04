Na Domaši chcú skoncovať s čiernymi stavbami. Obec viní rybárov, tí sa bránia

Starosta: Nechceme druhý Lunik IX.

24. apr 2018 o 16:37 Petra Jakubčiaková

KVAKOVCE. Situácia s čiernymi stavbami na Domaši je alarmujúca. Dlhé roky si s nimi nevedia poradiť úrady ani starostovia obcí, pod ktoré patria konkrétne lokality vodnej nádrže.

Okrem estetického hľadiska sú nelegálne prístrešky rybárov problémom aj z ekologického pohľadu – staré vraky áut či latríny sú možný zdroj znečistenia vôd Domaše.

Napokon, ukázalo sa to pred pár týždňami, keď hladina vody stúpla a došlo k jej znečisteniu.

Obec Kvakovce pristúpila aj k radikálnejším krokom, odstraňovaniu čiernych stavieb a chce aj ďalšie tvrdšie opatrenia.

Rybári sa voči navrhovaným opatreniam ohradzujú, považujú ich za neprijateľné a protizákonné, upozorňujú na nekompetentnosť starostu a chcú sa brániť.

Starosta: Výsledok dlhoročnej anarchie

O možnom riešení sme sa rozprávali so starostom obce Kvakovce Radovanom Kapráľom.

Zatopené latríny, olejové škvrny na hladine vody, aj tak to vyzeralo pred pár týždňami na niektorých úsekoch Domaše. Problém sú podľa vás rybári. Prečo?

- Oni sú užívatelia týchto čiernych stavieb v okolí Domaše. Momentálny stav je výsledok anarchie, ktorá tu vládne roky a je najvyšší čas s tým niečo začať robiť. Nikto im nebráni loviť ryby, ale nebudeme ďalej tolerovať druhý Lunik IX v okolí Domaše.

Ako to na Domaši vyzerá dnes? Upokojila sa situácia?

- Situácia sa neupokojila, iba zmenila a to tým, že voda poklesla. Čierne stavby aj naďalej hyzdia brehy Domaše.

Koľko takýchto čiernych stavieb na brehoch Domaše odhadujete? V ktorých oblastiach Domaše ich je najviac?

- V našom katastrálnom území je ich 28, my tieto búdy systematicky likvidujeme v rámci svojich možností. Aj pred dvoma týždňami sme od nás odviezli 4 unimobunky a jednu plechovú garáž. Celkovo je týchto stavieb v okolí Domaše podľa našich informácií 338, najviac v obciach Bžany, Turany nad Ondavou a Nová Kelča.

Rybárske búdy na brehoch Domaše nevznikli za jednu sezónu. Nesnažili ste sa s nimi niečo urobiť? Čo konkrétne? S akým výsledkom?

- Ako som uviedol, naša obec dala všetky čierne stavby zamerať, vyzvali sme vlastníkov na odstránenie a postupne ich likvidujeme ako čierne skládky odpadu. Je to však náročné na financie, čas a ďalší problém je, že sú v ťažko dostupnom teréne. Keď je voda veľmi vysoko, robiť sa nedá prakticky nič.

Kto by s týmto problémom mohol pohnúť?

- Navrhli sme veľmi jednoduchú vec s celým radom opatrení, ktoré spolu úzko súvisia. My máme kompletne zamerané všetky čierne stavby v našom katastrálnom území. Pokiaľ mám dobré informácie, tak aj povodie dalo zamerať všetky búdy aj v iných katastroch v okolí Domaše. Ako prvé sme navrhli, aby ministerstvo na návrh obcí bezodkladne formou vyhlášky obmedzilo výkon rybárskeho práva na tých územiach Domaše, kde sa čierne stavby nachádzajú a my to dnes vieme veľmi presne. V praxi by to znamenalo toľko, že kto by na danom území lovil ryby aj napriek obmedzeniu, bol by pytliak. Takéto riešenie sa dá prijať veľmi rýchlo a je lacné, zopár listov papiera stojí ani nie 10 centov.

To ale asi nie je všetko...

- Obmedzenie výkonu rybárskeho práva by bolo prvé opatrenie. Za ním by nasledoval hneď druhý krok a to taký, že by sme informovali vlastníkov búd a verejnosť, že toto obmedzenie je dočasné a jeho zrušenie by bolo podmienené likvidáciou búdy. Vlastníci búd by mali teda motiváciu veľmi rýchlo konať, lebo ak by chceli na svojom mieste loviť ryby aj naďalej, museli by búdu odstrániť. Ak by ju tam nechali, bola by im nanič a ryby by loviť legálne nemohli.

Nemôžu váš návrh na obmedzenie rybárskeho práva vnímať rybári ako pokus o ich vyštvanie z Domaše?

- Nechcem, aby si rybári mysleli, že ich chceme vyštvať z Domaše, my nie sme ich nepriatelia, ale aj oni musia pochopiť, že druhý Lunik IX na brehoch Domaše byť nemôže. Náš návrh pomôže aj im a nech si pokojne chytajú ryby aj naďalej. Príčinou čiernych stavieb a otrasných búd je aj to, že rybári sú tam ilegálne a preto nikto nezainvestuje do niečoho kultúrnejšieho, lebo nikdy nevie, kto mu to a kedy zbúra. Aj Slovenský vodohospodársky podnik ako vlastník pozemku preto musí k problému pristúpiť konštruktívne a zmeniť svoje doterajšie postupy.

