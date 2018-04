V hre o prešovský Spravbytkomfort môžu byť desiatky miliónov eur

Mesto vyzvalo akcionára na predloženie ponuky.

27. apr 2018 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Mesto prejavilo záujem o predkupné právo. Suma, za ktorú by sa mali akcie spoločnosti Spravbytkomfort kupovať, zatiaľ nie je známa.

Čaká sa na krok majoritného vlastníka. Rozhodovať budú opäť poslanci.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Väčšinový vlastník odchádza

Poslanci mesta Prešov dostali v stredu na stôl návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva akciovej spoločnosti Spravbytkomfort.

Prečítajte si tiež: Ovládne mesto Prešov Spravbytkomfort? Poslanci môžu zvoliť vyčkávaciu taktiku

V nej je ako menšinový vlastník mesto Prešov so 45-percentným podielom akcií.

Väčšinovým vlastníkom s 55-percentným podielom je rakúska spoločnosť Facilitycomfort Energie – und Gebäudemanagement GmbH.

Tá ešte minulý rok mestu oznámila, že svoje akcie chce predať vo verejnej súťaži.

Podľa zmluvy však mesto Prešov ako spoluvlastník má nárok uplatniť si predkupné právo.

Preto sa návrh dostal aj na zastupiteľstvo.

Zámer predkupného práva schválili

Pre poslancov nebol predložený materiál úplne jasný, keďže cena bola určená len v nominálnej hodnote.

Taktiež vyvolávalo otázky, čo presne sa ide schvaľovať a čo to bude pre mesto znamenať.

Prečítajte si tiež: Prešov má predbežný záujem o akcie Spravbytkomfortu

„Pokiaľ by došlo k schváleniu uplatnenia si predkupného práva, tak je to ako zámer, že si ho mesto chce uplatniť. Následne by mala spoločnosť postupovať v zmysle občianskeho zákonníka a v zmysle stanov tak, že by mala zaslať ponuku s cenou a lehotou na prijatie danej ponuky,“ vysvetlila vedúca majetkovoprávneho oddelenia Mestského úradu v Prešove Ľudmila Vargová.

Poslanci ešte pred schválením odsúhlasili pozmeňovací návrh, v ktorom požiadali primátorku, aby vyzvala akcionára na predloženie ponuky.

Za návrh s odsúhlasenou zmenou hlasovalo 14 poslancov, osem sa zdržalo a jeden nehlasoval.

„Poslanci budú na základe tohto rozhodnutia očakávať od Facilitycomfortu ponúknutú trhovú sumu akcií a budú sa rozhodovať v druhom kole, či je tá suma prijateľná,“ vysvetlila riaditeľka spoločnosti Spravbytkomfort Natália Banduričová.

Mesto bude vyčkávať

Poslanci teda o finálnom návrhu uplatnenia si predkupného práva budú ešte raz hlasovať. Termín nie je známy.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5BHA na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5BHA na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone