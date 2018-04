Zimný štadión v Prešove pre statiku zatvárajú. Rodičia sú nespokojní

Novú ľadovú plochu chcú budovať dvaja investori aj mesto.

30. apr 2018 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Starý prešovský zimný štadión ostane od začiatku budúceho mesiaca zatvorený pre zlú statiku.

Mesto Prešov pre kluby, pôsobiace na tomto štadióne, navrhlo riešenia a vybavilo aj ľadové plochy v okolitých mestách.

Rodičia sú naďalej nespokojní. Dvaja súkromníci ponúkajú vybudovanie novej ľadovej plochy, mesto zvažuje vlastnú.

O zlom stave sa vedelo dlho

Prešovský zimný štadión od prvého mája bude zatvorený pre nevyhovujúcu statiku strechy.

O zlom stave štadióna sa vedelo už dlhé roky, riešiť sa to začalo až nedávno.

„Rekonštrukcia zimného štadióna patrí medzi naše priority a jej príprave sa intenzívne venujeme od roku 2015, prakticky od momentu, keď odborný posudok skonštatoval narušenú statiku strechy,“ zdôrazňuje primátorka Andrea Turčanová (KDH).

Päťdesiatročná stavba bude uzavretá na približne sedem mesiacov.

Mesto už má schválené územné rozhodnutie a momentálne čaká na správoplatnenie stavebného konania.

„Išlo o časovo náročný a zložitý proces, ktorý mesto zvládlo. Aktuálne nás čaká ešte verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. S rekonštrukciou štadióna mesto začne hneď po jeho ukončení, začiatkom leta tohto roku,“ informoval tlačový referent mesta Milan Grejták.

Rodičia sú nespokojní

Mesto sa pre kluby snažilo nájsť náhradu, kde by mohli trénovať.

V ich snahe bolo vybavenie tréningov na ľadovom štadióne PSK Aréna, tam však neuspeli.

„Mesto schválilo tento rok na ľadohodiny 320-tisíc eur a disponovať s nimi budú priamo kluby. Vám nikto nebráni, aby ste si za tieto schválené peniaze objednali hodiny u pána Kentoša. My sme zháňali iné ľadové plochy preto, že pán Kentoš sa vyjadril, že odmieta zobrať tieto kluby na svoju súčasne postavenú halu,“ povedala nespokojným rodičom na zastupiteľstve Turčanová.

Prevádzkovateľ PSK Arény Ján Kentoš sa však bráni, že kluby neodmietol, ale že už má všetky časy plne obsadené.

Mesto preto hľadalo voľné ľadové plochy v okolitých mestách, pre ktoré ponúka aj pomoc pri riešení prepravy.

Kluby tak môžu trénovať v Sabinove, Levoči, Gelnici a v Košiciach.

Zástupcovia prešovských klubov, ale aj rodičia sú však nespokojní a svoj názor prišli vyjadriť aj na posledné mestské zastupiteľstvo.

Tam žiadali primátorku aby našla ďalšie náhradné riešenie, keďže dochádzanie pre deti do okolitých miest je veľká záťaž.

Argumentovali to najmä tým, že pri dochádzaní stratia množstvo energie a času, ktoré by sa odzrkadlilo aj na úkor prípravy do školy.

