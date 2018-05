Zajac odkazuje vláde: Na východe nie sme Indiáni

Pred výjazdovým rokovaním vlády vo Vranove vystúpil aj podpredseda KDH.

3. máj 2018 o 16:54 (aktualizované 3. máj 2018 o 18:08) Mária Pihuličová

VRANOV NAD TOPĽOU. Ďalšie zo série výjazdových rokovaní vlády má vo štvrtok svoju zastávku vo Vranove nad Topľou.

Vranovský okres patrí medzi tie, ktorým bol schválený akčný plán na rozvoj. Podľa podpredsedu Pavla Zajaca je to všetko len PR akcia.

Zajac: Nie je to systémové

Podpredseda KDH Pavol Zajac sa vyjadril k rokovaniu vlády, ktoré vymenilo poslanecké lavice v Bratislave za priestory Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou.

„Už pred dvomi rokmi, keď som tu vystupoval k akčnému plánu, tak som vravel, že toto nie je systémové opatrenie na riešenie nezamestnanosti na východe a vo Vranovskom okrese. Je to veľmi nesystémový prvok, kde každý, kto mal známeho, kamaráta, tak sa dokázal do toho akčného programu dostať,“ konštatoval Zajac.

Podľa jeho slov by podľa tohto akčného programu malo do okresu Vranov nad Topľou prísť ako regionálny príspevok 4,9 milióna eur.

„Realita k dnešnému dňu je, že je zazmluvnených 1,2 milióna eur, vyplatených bolo 364-tisíc,“ vypočítaval Zajac.

Pomôže obciam, nevyrieši nezamestnanosť

Ako podpredseda KDH ďalej vypočítaval, „rozdanie jedného milióna eur pre obce a mestá a občianske združenia znamená asi to, že jednotlivé obce a mestá dostanú zhruba po 10-tisíc eur na každú obec alebo občianske združenie. Starostovia za to opravia časť chodníka, kultúrneho domu alebo miestny rozhlas, obyvatelia sa potešia z tých 10-tisíc, ale to nám nevyrieši nezamestnanosť v okrese Vranov, ani to nebude mať zásadný vplyv na rozvoj tohto regiónu“.

Tieto výjazdové rokovania pripodobnil príchodu bielych medzi Indiánov.

„Veľmi mi to pripomína časy, keď dobrodruhovia v Amerike sa vydávali na divoký západ a snažili sa získať priazeň Indiánov tým, že im tam priniesli sklíčka, zrkadielka, alkohol a tak si ich chceli získať. Tak mi pripadá aj táto 'piárová' akcia dnes tu, že vláda sem príde so všetkými autami, ministrami, úradníkmi a rozdá tu jeden milión eur. Ale reálne to pre tento región neznamená takmer nič.“

Odkaz vláde: Sklíčka nepotrebujeme

Pavol Zajac ďalej apeloval na skutočnosť, že po desiatich rokoch vlády Smeru sa na východe deje to, že poľnohospodári si nemôžu pozbierať svoju úrodu, sú bití a polícia ani súdy to neriešia.

Taktiež zdôraznil, že aj vo Vranove či Vranovskom okrese sú subdodávatelia na štátnych zákazkách, ktorí nemali zaplatené.

A opäť apeloval na diaľnicu, ktorá stále nie je dokončená. „Bez kvalitnej infraštruktúry bude i naďalej vo Vranove prázdny priemyselný park a mladí budú odchádzať.“

Podľa neho chce len základné veci a slušnú prácu zo strany politikov.

„Preto by som chcel vláde odkázať - my na východe Slovenska nie sme Indiáni. Nepotrebujeme od vlády sklíčka, zrkadielka, chceme to, čo je základnou úlohou každého štátu, čo má robiť vláda, aby zabezpečila určitú spravodlivosť, vymáhanie práva a aby nám tu dokázala vystavať kvalitné cesty a diaľnice. My tu nepotrebujeme sklíčka, zrkadielka od vlády, ale skutočné riešenia. A keď budú skutočne slušne pracovať, môžu zasadať aj v Bratislave. Dobré opatrenia vedia robiť aj na zasadnutiach v Bratislave,“ dodal Zajac.