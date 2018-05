Primátorov krajských miest znepokojila tzv. chodníková novela

V Prešove sa stretli šiesti primátori.

4. máj 2018 o 15:52 SITA

PREŠOV. Otázkam financovania, rozpočtu a zmenám v aktuálnej legislatíve sa počas dvoch dní v Prešove venovali primátori Žiliny, Banskej Bystrice, Trenčína, Nitry, Trnavy a Prešova na rokovaní Združenia primátorov krajských miest K8.

Najdôležitejšou témou bola tzv. chodníková novela, ktorá zvýšila nároky na samosprávy v oblasti údržby miestnych komunikácií.

Mestá má stáť státisíce eur.

Predsedá Turčanová

Ako informovala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, ktorá v tomto polroku združeniu K8 predsedá, primátori sa na rokovaní zaoberali plnením príjmov rozpočtu z podielových daní za január až apríl tohto roka ako aj návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021.

Konštatovali spokojnosť s plnením rozpočtu, ktorý je v porovnaní s rokom 2017 v rovnakej výške.

„Stále nám ale chýbajú peniaze predovšetkým na rozvoj, lebo naše mestá trpia najmä modernizačným dlhom a financovanie na súčasnej úrovni znamená, že vieme prežiť, ale nevieme financovať rozvojové projekty. Vďaka EÚ vieme niektoré projekty robiť z eurofondov, ale dlhodobo nie je udržateľný takýto stav, keď potrebujeme naše mestá rozvíjať a peniaze samosprávam chýbajú. No chýbajú aj v štáte, lebo nie sú vyčlenené ani pre Slovenskú správu ciest, či Národnú diaľničnú spoločnosť zo štátneho rozpočtu na to, aby sa riešila doprava a vážne problémy, ktoré krajské mestá majú,“ upozornila Turčanová.

Rybníček: Ťažká zima

Primátori sa venovali aj nedávno schváleným novelám zákona o obecnom zriadení a novele zákona o pozemných komunikáciách, teda tzv. chodníkovej novele.

Tá zvýšila nároky na samosprávy, keďže od mája tohto roka sa o obecné chodníky už nemusia starať ľudia z priľahlých domov, ale táto povinnosť zo zákona prešla na vlastníkov alebo správcov chodníkov.

Primátori sa zhodli na tom, že na povinnosti z toho vyplývajúce, najmä pri zimnej údržbe chodníkov, nie sú pripravení materiálne, personálne, ani finančne. Vláde tiež vyčítali, že zákon nebol s mestami konzultovaný.

Primátor Trenčína Richard Rybníček preto upozornil, že veľké krajské i okresné mestá čaká ťažká zima.

„Keď sa budeme musieť starať o všetky chodníky v mestách, čo sú stovky kilometrov, tak v Trenčíne nás to bude stáť o 300-tisíc eur viac a potrebovali by sme asi 160 pracovníkov, aby sme to všetko dokázali zvládnuť. Toľko pracovníkov ale nenájdete ani medzi verejnoprospešnými pracovníkmi, ani na trhu práce,“ upozornil primátor Trenčína.

Budú prosiť občanov

Podľa banskobystrického primátora Jána Noska opatrenie podľa prepočtov zvýši ich mestský rozpočet až o 1,2 milióna eur.

Ostatné samosprávy počítajú so zvýšením výdavkov okolo 200 až 300 tisíc eur.

Podľa Turčanovej Prešov je v o niečo lepšej pozícii, keďže na aktivačných prácach má 280 až 320 pracovníkov mesačne, napriek tomu je odhad zvýšenia rozpočtu o 200-tisíc eur.

„Nebudeme to vedieť bez pomoci občanov zvládnuť. Budeme prosiť občanov, aby nám, napriek tejto hlúpej novele, pomáhali pred svojimi domami a firmami tak, ako to robili doteraz, a aby takto pomáhali mestu, lebo v opačnom prípade to bude problém,“ dodal Rybníček.

Téma aj pre ZMOS

Problematikou sa už zaoberá aj Združenie miest a obcí Slovenska (Z MOS).

Jeho podpredseda a zároveň primátor Nitry Jozef Dvonč uviedol, že téme sa bude venovať aj najbližší snem ZMOS-u.

„Určite sa budeme snažiť zmeniť túto novelu, alebo potom hľadať riešenia, ako je napríklad práve pomoc občanov alebo dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní v danom momente nastúpiť a pomôcť mestu možno za cenu toho, že dostanú lístok na nejaké kultúrne podujatie. Možno to je jedno z riešení, ktoré by sa dalo použiť. Uvidíme, aká bude reakcia, ale pokiaľ nebude vôľa meniť to, budeme musieť pristúpiť zhruba na takéto riešenie. Budeme to ešte musieť premyslieť,“ avizoval Dvonč.

Nosko: Rozoberieme návrh

Ďalšou témou rokovaní bola novela zákona o obecnom zriadení, ktorá rieši odmeňovanie poslancov, no nie je v nej zohľadnená služba za prenesený výkon štátnej správy v oblasti matrík.

Týka sa vykonávania rôznych obradov, ako sú sobáše, uvítania do života a ďalšie.

Podľa primátora Banskej Bystrice Jána Noska ale poslanci robia v týchto prípadoch nadprácu a preto si myslí, že za výkon tejto činnosti im patrí odmena mimo tej definovanej v zákone o obecnom zriadení.

„Predložili sme návrh, ktorý si chceme v rámci K8 na jednotlivých právnych oddeleniach krajských miest rozobrať. Ak sa s ním všetci stotožníme, predložili by sme návrh, ktorý by mal toto odmeňovanie riešiť,“ vysvetlil Nosko.

Rokovali aj o hazarde

Na podnet mesta Prešov sa primátori venovali novele zákona o hazarde. Ako vysvetlila Turčanová, v meste riešili problémy s herňou v blízkosti školského zariadenia.

„Tento problém by sme nemali, ak by z novely zákona o hazarde nevypadla časť, že do 200 metrov od školského zariadenia žiadna herňa byť nemôže. Apelovala som na kolegov, aby sme spoločne pripravili tento dodatok a znova ho vrátili do zákona,“ uviedla prešovská primátorka.



Primátori sa na stretnutí počas štvrtka a piatka venovali aj témam Regionálneho operačného programu a otázke Centier kreatívneho priemyslu.

Napokon si na ďalšie polročné obdobie zvolili za predsedu K8 primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.

Najbližšie zasadnutie združenia sa preto na jeseň bude konať v hlavnom meste.