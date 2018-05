Jana Kirschner: Zlatica Kušnírová je pre mňa absolútnou esenciou ženy a matky

Do Gregoroviec prišla práve kvôli nej.

7. máj 2018 o 12:30 Michal Ivan

GREGOROVCE. V obci Gregorovce v okrese Prešov sa v sobotu konal spomienkový koncert pre Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, ktorý spojil tisíce ľudí.

Prečítajte si tiež: V Gregorovciach smútili za zavraždeným párom (minúta po minúte)

Po zádušnej svätej omši vystúpilo množstvo umelcov, ktorí si prišli uctiť pamiatku zavraždeného páru v deň, keď mali mať svadbu.

Prišla aj slovenská speváčka žijúca v Londýne Jana Kirschner.

Tá udalosti posledných vyše dvoch mesiacov prežíva veľmi intenzívne. Spolu s mužom sa o udalostiach dozvedela z britskej verejnoprávnej televízie.

Ako povedala, v prvých týždňoch bola úplne paralyzovaná.

Kirschner: Zmenilo to navždy pohľad na našu krajinu

„Cítila som to tak, ako keby sa začala nejaká vojna, neboli sme schopní ani rozprávať sa o tom, len sme počúvali hlasy našich novinárov z BBC v Londýne,“ povedala speváčka.

Ako matka dvoch detí vníma udalosti veľmi intenzívne a pozerá sa na svet trochu inak.

„Naozaj som to veľmi prežívala s tými rodinami a stále to v sebe riešim. Neutícha to napriek tomu, že ľudia vravia, že to utíchne."

Podľa Jany Kirschner tragické udalosti zanechali stopu v mnohých ľuďoch.

„To, čo sa stalo, sa stane symbolom dnešnej doby, toho, čo žijeme. Zmenilo to navždy pohľad na našu krajinu.“

Matka odhodlaná bojovať

Pre Janu Kirschner sa Zlatica Kušnírová stala symbolom veľkej bojovníčky. Jej odhodlanie ju dostalo a tak práve kvôli nej prišla vyjadriť svoju spolupatričnosť do Gregoroviec.

Zlatica Kušnírová viackrát vystúpila na protestoch Za slušné Slovensko, kde volala po spravodlivosti a nebála sa pri tom kritizovať ani vrcholných predstaviteľov vlády.

Mnohí ju pritom od verejných prejavov odhovárali, aby na seba nepútala pozornosť. Napriek tomu sa však nevzdáva.

„Cítim, že to musím dohrať až do konca. Viem, že Martina s Jankom by si to takto priali. Oni to začali, položili za to aj svoje životy a ja nedovolím, aby bola ich krv vyliata nadarmo,“ povedala v minulosti matka Martiny.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Kirschner: Veľmi jej ďakujem

„Martinkina mama je pre mňa absolútnou esenciou ženy-matky. Veľmi jej ďakujem za to, aká je, pretože ma naozaj inšpirovala. Dala mi silu a vieru, že táto krajina môže byť lepšia,“ povedala na koncerte Jana Kirschner.

„Ja to cítim takisto, ako to cíti ona. Úplne ma dostala. Všetkých tých, čo mali blbé reči, odzbrojila. Zrazu prišiel materinský cit a srdce a všetko bolo jednoducho jasné. Práve preto som si povedala, že sem prídem, pretože sama viem, čo to je rodina a veľmi sa ma to dotklo,“ dodala.

video //www.sme.sk/vp/36679/