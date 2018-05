Remeta po vypadnutí: Nie je to nezávislá súťaž

Majiteľ prešovského Tatrana vyšiel s kritikou pomerov v našej najvyššej futbalovej lige.

14. máj 2018 o 0:00 Michal Lendel

PREŠOV. Futbalovému Tatranu Prešov sa nepodarilo zachrániť ligu pre ďalšiu sezónu.

Svoje sklamanie naznačil aj majiteľ tohto klubu a podnikateľ Miroslav Remeta.

Šéf Tatrana o nezávislosti najvyššej súťaže

„Nechcem hovoriť o svojich pocitoch. Radšej by som povedal niečo o faktoch. Sme jeden z mála klubov, ktorý si plní voči svojim hráčom svoje záväzky. Ručím, že dovtedy, dokiaľ budem v tomto klube, futbalisti svoje peniaze vždy dostanú. Z mojej strany som už pre fungovanie klubu viac urobiť nemohol. Ja sa nikdy neznížim k tomu, že by som niečo vybavoval v zákulisí,“ naznačil Remeta.

Pri otázke Korzára, či sa takéto veci v našej lige dejú, odpovedal hlavný predstaviteľ Tatrana protiotázkou:

„Máte pocit, že Senica vyhrala svoje posledné zápasy úplnou náhodou?“

Remeta tiež doplnil, že bol na minulotýždňovom zápase Prešova a podľa neho mali arbitri nekorektne zasiahnuť do tohto stretnutia.

„Boli to drobnosti, no poviem to otvorene, rozhodca ovplyvnil zápas. Povedal som to aj delegátovi stretnutia, že pomery, ktoré vládnu v slovenskom futbale, nedostanú nikdy náš futbal na najvyššiu úroveň.“

Remeta tiež pripomenul prípad nečakaného odchodu Myjavy z najvyššej súťaže počas rozbehnutej sezóny 2016/2017.

Stalo sa tak po zverejnení rozhodnutia kontroverzného trestu, ktorý vyplynul z diania v zápase so Slovanom Bratislava.

„Zabudlo sa na tento prípad veľmi rýchlo. Namiesto toho, aby sa niekto zamýšľal nad tým, čo sa stalo, dali Myjavčanom príučku za to, že odišli v rozpore s pravidlami. Principiálne však s kritikou spôsobov a postupov v kolektívoch, či už rozhodcovských alebo funkcionárskych, s Myjavou súhlasím. V rozhodujúcich chvíľach to nie je nezávislá súťaž,“ povedal svoj postoj majiteľ Tatrana.

Chceli dať šancu vlastným odchovancom

Remeta si však nemyslí, že hlavnou príčinou vypadnutia Prešova z najvyššej súťaže sú rozhodcovia či dianie v zákulisí.

