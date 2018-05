Prihlási sa vôbec Prešov do druhej ligy? To je len jedna z otázok

Varga: Tri vypadnutia nebudú o hráčoch. Šesták sa obáva čierneho scenára.

15. máj 2018 o 0:00 Daniel Dedina

PREŠOV. Dvakrát vicemajster Československa, dvojnásobný víťaz Slovenského pohára.

Účasť v Pohári UEFA i PVP, s nezabudnuteľnými zápasmi proti Bayernu Mníchov či Zaragoze.

To je len krátky výpočet najväčších úspechov FC Tatran Prešov.

V novom miléniu sa však z bašty slovenského futbalu stal klub pendlujúci medzi dvoma najvyššími súťažami.

Zdá sa teda, že sa v ňom zmenilo viac než len názov, keďže od roku 2005 sa volá 1. FC Tatran Prešov...

Otázok a nejasností pribúda

Fakty hovoria jasnou rečou. Prešovský futbal prežíva najmenej úspešné obdobie vo svojej 120-ročnej histórii.

Po rokoch 2002 a 2013 vypadol z najvyššej súťaže znova.

Ani raz nebol návrat okamžitý.

V prvom prípade sa to Tatranu podarilo po šiestich rokoch, druhýkrát po troch.

Od budúcej sezóny sa znova ocitne mimo Fortuna ligy.

Na ako dlho?

Bude vôbec účinkovať v druhej lige?

Ak áno, kde bude hrávať domáce zápasy?

Ako to bude vyzerať s treťoligovým béčkom?

Dôjde v klube k personálnym zmenám?

Ako bude pokračovať výstavba štadióna?

Nejasností súvisiacich s budúcnosťou najstaršieho slovenského futbalového klubu je momentálne viac než dosť.

Hráči si už na šuškandy zvykli

Po sobotňajšej bezgólovej remíze v Senici, ktorá spečatila prešovské vypadnutie, zaplavili hosťujúcu kabínu slzy smútku.

Ani o dva dni neskôr hráčom príliš do reči nebolo.

„Skončilo to tak, ako skončilo a ostali nám len oči pre plač. Bohužiaľ, už s tým nič nenarobíme,“ skonštatoval kapitán 1. FC Tatran Martin Luberda.

Keďže prvý tréning v tomto týždni absolvovali hráči skupinovo v posilňovni, na veľké rozbory celej situácie ešte nebol čas.

„Bolo to také bez nálady, každý je stále smutný. Vieme, že sa v živote stávajú aj horšie veci, ale určite to zamrzí. V tíme bolo veľa odchovancov, o to viac sme chceli zachrániť ligu. Pre naše mesto i fanúšikov,“ pokračoval v neveselom tóne Luberda.

S nikým z vedenia klubu zatiaľ hráči nehovorili, preto v tejto chvíli nevedia, čo bude ďalej.

Množiacim sa šuškandám veľkú váhu neprikladajú.

