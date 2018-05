Vodiči prešovskej SAD vstúpili do štrajkovej pohotovosti

S vedením dopravcu sa nedohodli na novej kolektívnej zmluve.

16. máj 2018 o 13:39 (aktualizované 16. máj 2018 o 14:52) SITA

PREŠOV. Vodiči SAD Prešov vyhlásili v stredu štrajkovú pohotovosť.

Dôvodom je, že sa s vedením autobusového dopravcu nedohodli na novej kolektívnej zmluve.

Štrajková pohotovosť sa týka zamestnancov z prešovského podniku i jeho bardejovskej prevádzky.

Na stredajšej tlačovej besede v Prešove o tom informovali odborári autobusovej spoločnosti.

Ako vysvetlil predseda odborovej organizácie SAD Prešov, prevádzka Bardejov, Jozef Želinský, doterajšia kolektívna zmluva sa skončila na konci minulého roka.

Od začiatku roka preto mali päť kôl kolektívneho vyjednávania.

Odborári sa na nich s dopravcom dohodli na zvýšení doterajšej priemernej mzdy vodičov, ktorá bola ku koncu roka 835 eur v hrubom, teda zhruba 650 eur v čistom.

Mzda sa má zvýšiť o osem percent, pričom dve percentá majú vodiči dostať až po dosiahnutí plánovaného hospodárskeho výsledku.

Zvýšenie znamená nárast hrubej mzdy, vrátane odmien, na priemerne zhruba 900 eur.

Na vyššie mzdy vodičov pritom vyčlenil peniaze Prešovský samosprávny kraj.

Poslanci na tento účel vyčlenili pre štyroch dopravcov v kraji viac ako 1,267 milióna eur.

Zvýšenie miezd dosiahli odborári aj u ďalších zamestnancov, ktorých je zhruba 50.

V ich prípade ide o trojpercentný priemerný nárast miezd formou paušálneho zvýšenia.

„To znamená, že každý dostane zvýšenie v rovnakej výške,“ uviedol Želinský.

Problémom je zvýšenie tarifnej mzdy

Problémovým však ostalo zvýšenie tarifnej mzdy vodičov, na ktorej sa odborári s vedením podniku nedohodli.

Zamestnanci požadujú tarifnú mzdu 3,20 eura/hodinu, zamestnávateľ súhlasí s maximálnou výškou 3,10 eura/hodinu.

V priemere pri 163,5-hodinovom pracovnom čase ide podľa Želinského o 16,50 eura.

„Nie sú to peniaze, ktoré požadujeme navyše. Stačí ich presunúť z nadstavbovej zložky do tarifnej,“ uviedol Želinský s tým, že sa to týka zhruba 230 vodičov SAD.

Ako doplnil predseda odborovej organizácie SAD Prešov Pavol Kreitler, súčasná dohoda znie na tarifnej mzde 3,10 eura/hodinu a 26 percent prémií.

Zamestnanci požadujú zvýšenie o 10 centov na hodinu a adekvátne zníženie prémií.

„Nadstavbová zložka mzdy je pohyblivá. Vodič ju môže, ale nemusí mať. Zamestnanci chcú mať istotu, že budú mať základnú mzdu zvýšenú tak, aby bola adekvátna ich práci,“ vysvetlil Kreitler s tým, že krátenie prémií môže spôsobiť rýchlejšie prejdenie trasy či vyššia spotreba pohonných hmôt. Väčšinou ale prémie dostávajú.

Štrajková pohotovosť

Keďže zamestnanci trvajú na tom, aby tarifná mzda bola zvýšená podľa ich požiadaviek, dali súhlas na vyhlásenie štrajkovej pohotovosti.

Zároveň požiadajú ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o určenie sprostredkovateľa, ktorý bude ďalej riadiť vyjednávanie.

„Cieľom vyjednávania nie je štrajk, cieľom je dospieť k dohode. Toto je mechanizmus, ktorý zákonne dodržujeme. Ak sa nedohodneme, po zvážení budeme rozmýšľať o ďalších krokoch,“ dodal Želinský.

Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti podľa člena predsedníctva Odborového zväzu (OZ) KOVO Jozefa Balicu vyjadruje nespokojnosť zamestnancov vo vyjednávaní o mzdách.

„Zatiaľ priame škody nevznikajú, len sa vyjadruje nespokojnosť zamestnancov, ktorí nás splnomocnili a požiadali o sprostredkovateľa. Keď sa nedohodneme ani pred sprostredkovateľom, sú už len dve možnosti. Buď požiadame o rozhodcu, ktorý určí, ako to bude s presunom časti spornej mzdy, alebo vyhlásime ostrý štrajk. A vtedy už vzniknú škody,“ uviedol Balica.

Prípadný ostrý štrajk by podľa riaditeľa SAD Prešov Jozefa Kičuru mohol byť dôvodom pre Prešovský samosprávny kraj na vypovedanie zmluvy za služby vykonávané vo verejnom záujme, ktoré si vyšší územný celok objednal.

Ako ale v reakcii uviedol, ak by prijali návrh odborárov, firma podľa neho stratí motivačné kritériá, aby vodiči svoju prácu vykonávali zodpovedne.

Spoločnosť však má záujem na tom, aby sa s odborármi dohodla.

„Sme ochotní o tom rokovať, ale aj oni musia urobiť nejaké ústupky,“ povedal Kičura, podľa ktorého rokovania pokračujú.

Ďalšie kolo rokovaní avizoval ešte na tento týždeň.

