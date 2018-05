Programátori vyvíjajú aplikácie pre Prešovčanov. V čom pomôžu ľuďom

V nedeľu už budú môcť sledovať polohu vozidiel MHD.

19. máj 2018 o 17:30 Michal Ivan

PREŠOV. Prvý Šarišský Hackathon je podujatie, ktorého sa zúčastňuje vyše 40 mladých ľudí.

Tí sa v sobotu už naplno pustili do spracovania dát vo forme nových aplikácií, či webových stránok.

Počas trojdňového podujatia už vzídu prvé výsledky, ktoré budú môcť Prešovčania začať využívať.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Programátori pomáhajú mestu

Mesto Prešov poskytuje verejne veľké množstvo dát, čím získalo aj viacero ocenení.

Na svojej webovej stránke ponúka pre vývojárov, ale aj širokú verejnosť informácie napríklad o názvoch ulíc, evidenciu psov, zmluvy, faktúry, úradnú tabuľu, investície mesta, a mnohé ďalšie.

Samotné zverejňovanie informácií v tzv. open dátach však ešte neznamená, že ich bude využívať široká verejnosť, avšak je to prvým krokom k tomu, aby mesto komunikovalo ľahšie s obyvateľmi a mohlo byť aj transparentnejšie.

Víkendové podujatie má takto pomôcť a vytvoriť aplikácie, ktoré tieto dáta spracujú tak, aby ich ľudia vedeli prakticky využiť.

„1. Šarišský Hackathon je programátorsky maratón na niekoľko dní, kde sa stretli ľudia, ktorí chcú niečo vyprodukovať. Okrem toho hlavného produktu, teda nejakého výtvoru, aplikácie, sa účastníci združili aj v spoločnej komunite, kde si pomáhajú a vznikajú aj spoločné priateľstvá ,“ povedala koordinátorka IT na mestskom úrade Mariana Hurná.

V budúcnosti by mohli títo ľudia spolupracovať a pomôcť vytvoriť aj ďalšie užitočné aplikácie pre mesto Prešov. Radnica totiž plánuje v tomto projekte pokračovať aj v budúcnosti.

„Vždy by to malo byť o tom meste a regióne. Malo by to byť založené na dátach, ktoré mesto poskytuje a takýmto spôsobom vytvárať riešenia pre občanov a prinášať aplikácie pre širokú verejnosť,“ vysvetlila Hurná.

Výsledkom programátorského víkendu by mali byť konkrétne aplikácie, webové stránky, alebo aj originálne nápady ako využiť poskytované dáta mestom.

Stredoškoláci naberajú skúsenosti

Na sobotnom programovaní sa zúčastnili aj študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove (SPŠE).

„My sme sa sústredili na to, aby sme vytvorili aplikáciu, ktorá by ukazovala turistom, ale aj obyvateľom históriu Prešova formou hry. V nej by ste sa akoby prevtelili do postavy a budete plniť rôzne úlohy v meste,“ povedal Samuel Farkaš, študent SPŠE.

Užívatelia by tak zábavnou formou chodili po rôznych častiach mesta, kde by plnili úlohy a zároveň by spoznávali históriu Prešova od stredoveku až po súčasnosť.

Hackathonu sa zúčastnili aj prváci, ktorí v prvom rade prišli nazbierať skúsenosti a nechať si poradiť od odborníkov.

Počas víkendu sa budú snažiť vytvoriť aplikáciu, ktorá by vyhľadala rôzne športoviská a dokázala na ne aj navigovať.

Na športové využitie otvorených dát mesta Prešov sa zameral aj ďalší z tímov. Tí pracovali na aplikácii bikesharingu, teda zdieľaných bicyklov pre mesto.

Pracujú na zefektívnení úradnej tabule

Zaujímavá je aj webová aplikácia, ktorá by zverejňovala dokumenty od úradníkov mesta.

„Pracujeme na distribučnom kanáli pre občanov, to znamená, že obyvatelia sa môžu zapísať na nejaký odber a čokoľvek, čo bude na úrade, im bude distribuované," opísal Ivan Ivanco, ktorému pomáha Fero Trusa.

Obyvatelia by sa po zadaní svojej adresy dokázali dozvedieť napríklad o prerušení distribúcie elektriny, začatí výstavby v ich okolí a podobne.

Samotným tímom pomáhali aj mentori. Jedným z nich bola aj výskumná pracovníčka z Katedry geografie a aplikovanej informatiky na Prešovskej univerzite v Prešove Jana Michalková.

„My pomáhame mestským dátam a snažíme sa ich cez náš softvér vizualizovať a pomáhať tak programátorom pri ich ďalšej práci,“ povedala Michalková.

V sobotu tak boli nápomocní tímu, ktorí sa snažili zefektívniť úradnú tabuľu mesta Prešov.

Problémom bola lokalizácia a zaradenie informácii do priestoru tak, aby si užívateľ mohol kliknúť na konkrétne miesto a dostávať tak informácie, ktoré sa týkajú danej lokality.

Od nedele zistíte presnú polohu MHD

Na víkendovom hackathone sa zúčastnili aj tvorcovia aplikácie MHD Prešov, ktorá poskytuje informácie o cestovných poriadkoch.

Vo svojej aplikácii sa už dlhodobo snažia poskytnúť užívateľom informáciu aj o polohe vozidiel MHD.

Dopravný podnik mesta Prešov však tieto dáta dlhodobo verejne neposkytoval.

V súčasnosti však už je spustená skúšobná prevádzka zverejňovania týchto dát, čo využili aj tvorcovia.

Počas víkendu pracujú na zapracovaní údajov do svojej aplikácie.

Podľa Michala Porembu, jedného z tvorcov aplikácie, si užívatelia už v nedeľu večer po súťaži budú môcť svoju aplikáciu aktualizovať s novými funkciami.

Prešovčania sa tak budú môcť dozvedieť presný čas odchodu autobusu zo zastávky.

Ako však pripomenul, užívatelia operačného systému od firmy Apple sa k novej funkcii dostanú o jeden až dva dni neskôr.