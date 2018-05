Študentka: Medzi univerzitami u nás a v Čechách je diametrálny rozdiel

Skúšala to naraz v Trnave i v Brne, stačil mesiac a bolo to jasné.

21. máj 2018 o 0:00 Katarína Gécziová

PREŠOV/BRNO. Zisťovali sme dôvody, pre ktoré sa východniari vybrali za učením do zahraničia.

Dvaja mladí ľudia z rôznych kútov východného Slovenska a obaja sa vybrali študovať do českého Brna.

Prešovčanka Lenka Haniková si zvolila dvojodbor žurnalistika a európske štúdiá.

„Túto školu som si vybrala aj preto, že v čase, keď sme sa v maturitnom ročníku rozhodovali, na akú školu ísť, tak sa už dosť začalo skloňovať Brno a ´Masaryčka´. Už v tom čase tam bolo veľa Slovákov, ide o kvalitnú školu, kde možno všetky seminárne práce písať po slovensky, takže vychádzajú slovenským študentom v ústrety,“ charakterizuje brniansku univerzitu tretiačka denného štúdia.

Odporúčanie učiteľov

O brnianskej univerzite hovorí ako o škole s dlhou tradíciou a dobrým menom.

Odporúčanie vybrať si kvalitnejšie vysoké školy a ísť na západ, teda minimálne do Čiech, prišlo podľa Lenky aj od vyučujúcich na gymnáziu, ktoré absolvovala.

Lenka sa bránila stereotypu a rečiam o tom, že by slovenské vysoké školy nemali dobré meno.

Preto počas prvého roka vysokoškolského štúdia chodila na denné štúdium na trnavskú univerzitu a v Brne študovala len externe.

„Po prvom mesiaci som zistila diametrálny rozdiel medzi slovenskou a českou školou. Uvedomujem si, že každá škola si buduje svoje dobré meno, aj to, že ´výška´ je hlavne o tom, aby sa študent sám zaujímal o to, čo študuje. Lenže vyučovanie v Trnave na mňa pôsobilo demotivačne. Sadla som si na prednášku, ktorej obsah bol z môjho pohľadu zbytočný a bolo tam minimum veci, ktoré by sa týkali praxe.“

