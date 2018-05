Nápady pre Prešov: Programátori vymysleli množstvo vylepšení a riešení

Aplikácie z hackathonu budú zverejnené na stránke mesta.

20. máj 2018 o 19:51 Michal Ivan

PREŠOV. V nedeľu sa konalo vyhodnotenie 1. Šarišského Hackathonu.

Mladí programátori a vývojári prezentovali svoje smart riešenia, ktoré by pomohli nielen Prešovčanom, ale aj návštevníkom tohto mesta.

Práce sa zameriavali najmä na problematickú dopravu, ale aj na zefektívnenie samosprávy.

Prešovčania už môžu zistiť presnú polohu MHD vozidiel, získavať informácie z úradu o dianí v ich okolí a onedlho by sa mohli v meste objaviť aj zdieľané bicykle či zaujímavá aplikácia o spoznávaní Prešova.

Explózia smart nápadov

Účastníci stretnutia Hackathonu pracovali počas troch dní na vývoji svojich aplikácií. Viaceré z nich už majú aj reálnu podobu a môžete ich už aj využiť.

„Tento víkend bol explóziou nápadov a invencie mladých ľudí, ktorí chcú niečo urobiť pre toto mesto. S účastníkmi ostávame v kontakte a všetky tieto prezentácie a aplikácie budú postupne zverejnené na mestskej stránke, kde si ich môže verejnosť pozrieť,“ povedala koordinátorka IT mesta Prešov Mariana Hurná.

Celkovo jedenásť tímov tak tvorilo projekty, ktoré sa zameriavali najmä na dopravu, ale aj zefektívnenie pri vynakladaní peňazí v meste.

Pri tvorbe vychádzali z otvorených dát, ktoré poskytuje mesto Prešov a sú voľne prístupné pre širokú verejnosť.

Vývojári ich následne môžu spracovať do konkrétnych aplikácií.

Mesto študentom ponúklo spoluprácu

Špeciálnu cenu mesta Prešov získala aplikácia Bus evolution. Využila dáta o polohe vozidiel MHD a zjednodušila pre cestujúcich tieto informácie, ktoré môžu využiť pri cestovaní po meste.

Cieľom bolo obmedziť využívanie osobnej dopravy zatraktívnením cestovania v mestskej hromadnej doprave.

Zvýšiť záujem o tento spôsob dopravy by v ich aplikácii pomohli aj jednoduché hry, ktoré by si mohli užívatelia zahrať v autobuse.

Spoločnosť Unicorns System ocenila mladých programátorov, ktorí vyvíjali aplikáciu PO Pod Lupou.

„Ide o aplikáciu, ktorá zisťuje všetky faktúry, ktoré mesto Prešov uzatvorilo. S pekným grafickým prostredím sa dá pozrieť, kam tečú peniaze. Cieľom bolo dať do povedomia spravovanie peňazí, a aby sa dala sledovať aj transparentnosť,“ povedal jeden z tvorcov.

Cenu spoločnosti Here získali mladí programátori s aplikáciou Eperiessiunum, ktorá pomôže užívateľom lepšie spoznať mesto Prešov.

„Pracovali sme na aplikácii, kde by sa užívateľ mohol stať dobrodruhom, ktorý by objavoval krásy, pamiatky a históriu Prešova. Snažil by sa prejsť celé mesto a dostával by postupne úlohy, kam by sa mal dostať spolu so zaujímavými informáciami o pamiatkách,“ povedal za svoj tím Samuel Farkaš.

Pri aplikácii mali viacero problémov, avšak v najbližšom období sa ju budú snažiť dokončiť.

Ponuka na spoluprácu pri spracovaní už prišla aj od mesta, takže Prešovčania by si ju mohli vyskúšať už v najbližšom období.

Bikesharing získal dve ocenenia

Veľký úspech zaznamenala aplikácia na zdieľanie bicyklov v meste.

Užívatelia by si tak pomocou aplikácie dokázali požičať bicykel napríklad aj na cestovanie do práce, čím by sa mohli vyhnúť dopravných zápcham.

Bikesharing od mladých študentov získala ocenenie od spoločnosti Orange a kvality nápadu ocenila taktiež aj spoločnosť Ernst and Young.

„Prekvapilo nás to a nečakali sme to, takže sme radi. Naša aplikácia je ešte vo fáze vývoja a radi by sme ju dotiahli. Keďže firmy Orange a Ernst and Young nám poskytli možnosť spolupráce, tento projekt by sme takto radi dokončili a rozbehli ho v Prešove,“ povedal 19-ročný Lukáš zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

Na projekte pracoval spolu s Damiánom (18), Patrikom (16) a Adamom (17), ktorí sú tiež študentmi tej istej školy , kde sa celý Hackathon aj konal.

Zjednodušili úradnú tabuľu

Z 1. Prešovského Hackathonu sa zrodilo aj množstvo ďalších inšpiratívnych nápadov.

Jedným z nich bola aj aplikácia, ktorá zjednodušuje úradnú tabuľu.

„Nikto nemá záujem o všetky informácie z úradnej tabule. Ale sú tam aj dôležité informácie, ako prerušenie elektrickej energie a podobne. Ľudia by sa zapísali do newslettru a pre každú zadanú lokáciu im budú chodiť osobitné informácie, ktoré si vyžiadajú,“ povedal pri predstavovaní projektu Ivan Ivančo.

Prešovčania by tak po zadaní svojho e-mailu mohli prijímať informácie o výrube drevín či oznámení stavebného úradu, ktoré sa budú týkať ich bezprostredného okolia.

Hackathonu sa zúčastnili aj tvorcovia aplikácie o mestskej hromadnej doprave v Prešove, Dopravný podnik mesta Prešov do nej doplnil informácie o polohe vozidiel.

Po novom už môžu na internetovej stránke zistiť presný čas, kedy dorazí na zastávku najbližší spoj MHD.

Onedlho sa aktualizácie majú objaviť aj pre mobilné aplikácie.