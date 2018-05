V kauze vraždy v Abranovciach padol definitívny verdikt

Krajský súd potvrdil Kobulnickému 15 rokov za vraždu mladej Mišky.

24. máj 2018 o 13:22 (aktualizované 24. máj 2018 o 13:48) Michal Ivan

Agentúrny text sme nahradili autorským článkom redakcie Korzára.

PREŠOV. Okresný súd ešte vo februári tohto roku rozhodol o vine 32-ročného čašníka Róberta Kobulnického z okresu Prešov, ktorý zavraždil 20-ročnú Michaelu Sz. z obce Kechnec v okrese Košice-okolie.

Prvostupňový súd mu udelil 15-ročný nepodmienečný trest, odvolací súd ho vo štvrtok definitívne potvrdil.

Výška trestu však podľa senátu, ale aj podľa rodičov obete, je mierna.

Vrah telo ukryl

V obci Abranovce v okrese Prešov našla polícia začiatkom mája minulého roka ženské telo v značnom štádiu rozkladu.

Ako neskôr vyšlo najavo, boli to pozostatky 20-ročnej Michaely, ktorá bola nezvestná od konca februára 2017.

Prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik vtedy uviedol, že telo našiel miestny obyvateľ v drevárni pri jednom z neobývaných domov prikryté kuchynskou doskou.

Polícia obvinila miestneho mladého muža.

Ten ešte v čase pátrania po nezvestnej Michaele najskôr tvrdil, že o štvrtej ráno ju odprevadil na autobus, a vtedy ju videl naposledy.

Neskôr sa však na súde k činu priznal.

Róbert svoju obeť najprv udieral do tváre a potom ju udusil.

Okresný súd v Prešove mu vymeral 15-ročný nepodmienečný trest. Odpykať si ho mal vo väzení so stredným stupňom stráženia a absolvovať mal aj protialkoholické liečenie.

Voči rozsudku sa však obžalovaný odvolal.

Chcel zníženie trestu

Obžalovaný žiadal na odvolacom krajskom súde zníženie trestu, ktorý mu vymeral Okresný súd v Prešove na spodnej hranici trestu v prípade vraždy.

„U obžalovaného nebol preukázaný úmysel poškodiť obeti a poukazujeme na to, že z mnohých dôkazov plynie, že obžalovaný je nekonfliktný typ,“ povedal pred súdom obhajca obvineného.

Poukázal aj na to, že na konanie obžalovaného mala mať podľa všetkého aj veľký podiel samotná obeť, ktorá ho vraj vyprovokovala, čo malo vyplývať zo znaleckého posudku.

Prokurátorka bola s rozsudkom prvostupňového súdu spokojná a žiadala, aby krajský súd odvolanie obžalovaného zamietol ako nedôvodné, keďže neboli predložené žiadne mimoriadne okolnosti.

Prišli aj rodičia

Štvrtkového pojednávania sa zúčastnili aj rodičia zavraždenej Michaely, ktorí odmietli, že by ich dcéra vyvolávala konflikty, keďže bola v ťažkom stupni opilosti.

Výšku trestu považovali za nepostačujúcu.

Aj súd považoval trest za mierny

Krajský súd vo štvrtok rozhodoval o odvolaní obžalovaného, ktoré bolo podané len v jeho prospech, teda zvýšenie trestu nebolo možné.

Senát teda mohol buď potvrdiť rozhodnutie okresného súdu, alebo vyhovieť obžalovanému a zmeniť výrok o treste prvostupňového súdu.

„Čo sa týka výšky trestu, ktorý bol uložený na samej dolnej hranici, ten považuje krajský súd za primeraný závažnosti trestného činu a práve naopak za trest mierny s tým, že ešte obžalovanému bolo zmiernené aj zaradenie do nápravnovýchovnej skupiny z najťažšieho stupňa stráženia do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia,“ povedala predsedníčka senátu.

Súd: K priznaniu došlo až pod ťarchou dôkazov

Súd sa vyjadril aj k námietkam priťažujúcich a poľahčujúcich okolností.

Obžalovanému bola vo vymeranom treste prvostupňového súdu priznaná poľahčujúca okolnosť, že sa k spáchaniu skutku priznal.

„Priznanie však nastalo až pod ťarchou dôkazov po skončení vyšetrovania a ani psychologička nepovažovala toto priznanie za úplne úprimné. Avšak krajský súd nemohol v neprospech obžalovaného rozhodovať a nepriznať mu túto poľahčujúcu okolnosť,“ povedala predsedníčka senátu.

Pri rozhodovaní súd neprihliadal ani na spoluúčasť obete, keďže nie je možné, aby sa obvinený voči takémuto konaniu správal násilne.

Stotožnili sa aj s argumentom otca obete, ktorý poukázal na to, že ich dcéra bola v ťažkom stupni opilosti a nebola schopná sa brániť.

Senát potvrdil 15-ročný trest

„Krajský súd, keďže nemohol rozhodnúť v neprospech obžalovaného, rozhodol tak, že odvolanie obžalovaného ako nedôvodné zamietol. Teraz bude nariadený výkon trestu a obžalovaný dnešným dňom končí väzbu a začína výkon trestu odňatia slobody,“ vyslovil verdikt senát.

Pre odsúdeného platí teda nepodmienečný 15-ročný trest, ktorý vymeral Okresný súd v Prešove.

Rozsudok je právoplatný.