Stavajú Forum bez povolenia? Úrad čiernu stavbu popiera

Do Prešova mieria štátni stavební inšpektori.

1. jún 2018 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Na pozemku, kde má vyrásť obchodné centrum Forum, Prešovčania vídajú domiešavače s betónom.

Viacerí majú preto podozrenie, že na pozemku pod zbúraným obchodným domom Tesco sa začali práce na výstavbe nového centra bez stavebného povolenia.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ruch na stavenisku

Projekt výstavby obchodného centra Forum sprevádza od začiatku množstvo problémov.

Námietky k výstavbe už od začiatku mali viacerí architekti, niektorí miestni obyvatelia, ale aj aktivisti, ktorí tvrdia, že výstavba tohto objektu radikálne zhorší dopravnú situáciu v okolí.

Prečítajte si tiež: Účastníci konania o výstavbe Forumu zvažujú voči rozhodnutiu žalobu

Terajšie podozrenia, že práce sa už začali bez platného stavebného povolenia, vychádzajú zo stavebného ruchu na pozemku.

Obyvatelia tam vídajú domiešavače s betónom a v zemi sú už aj železobetónové pilóty.

Na projekt je pritom zatiaľ vydané iba právoplatné územné rozhodnutie a taktiež aj povolenie na búracie práce obchodného domu Tesco.

V súčasnosti prebieha oficiálne archeologický výskum a až následne môže investor podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Šéf stavebného úradu: Všetko je v poriadku

Momentálne práce na stavenisku si bol pozrieť aj vedúci Stavebného úradu mesta Prešov Jozef Tuka.

Podľa neho nesúvisia so založením budúcej stavby OC Forum.

„Ide o klasické paženie, ktoré sa používa pri vystužovaní zemín. Oceľové valcované nosiče sú vkladané do vyvŕtaných otvorov a aby vydržali tlak zeminy, tak sa zalievajú betónovou zmesou,“ vysvetlil Tuka.

Mestskému poslancovi Richardovi Drutarovskému (nezávislý) však vysvetlenie vedúceho stavebného úradu nestačilo a zakladanie pilótov mu skôr pripomína zakladanie stavby.

„Logika hovorí, že paženie by malo byť dočasné zakladanie betónových pilótov. V prípade, ak by tá stavba nebola povolená, tak v zemi ostanú a to naozaj nedáva logiku,“ zdôvodnil Drutarovský.

Súčasť búracích prác

Práce pri spevňovaní prebiehajú na dvoch územiach.

Prečítajte si tiež: Odvolania proti stavbe Forumu okresný úrad zamietol

V hornej časti, kde stálo bývalé obchodné centrum Tesco, majú súvisieť s búracím povolením.

„Statik, ktorý volil technologický postup búracích prác, povedal, že stavbu je možné odstraňovať na dve etapy. Prvá časť bola odstránená a druhá sa nemôže vykonať skôr, ako bude urobené paženie tejto jamy,“ vysvetlil Tuka.

Stavbári preto podľa vedúceho úradu musia zabezpečiť komunikácie Štefánikova, Námestie legionárov a biskupa Gojdiča, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Základy by boli hlbšie

Otázky vyvolávajú aj práce v spodnej časti územia, na ktorom má vyrásť budúce obchodné centrum.

Do tohto pozemku, ktorý sa nachádza pod cestou, totiž obchodný dom Tesco už nezasahoval.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5CYK na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5CYK na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone