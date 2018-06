Boj o vybudovanie ľadovej plochy. V hre sú už štyri možnosti

Prešovské zastupiteľstvo schválilo zámer predaja pozemku Troligovi.

4. jún 2018 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. S ponukami na výstavbu nového zimného štadióna sa v poslednom období akoby v Prešove roztrhlo vrece.

Po avizovanom zatvorení starého štadióna prišli dve ponuky od súkromných investorov a neoficiálne sa už hovorí aj o ponuke Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Mesto tiež pracuje na vlastnom projekte.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Deti nemajú kde trénovať

Všetko sa začalo, keď v marci tohto roku mesto Prešov oficiálne oznámilo, že pre zlú statiku strechy musia zatvoriť a zrekonštruovať zimný štadión, kde trénovali viaceré športové kluby.

Prečítajte si tiež: Zimný štadión v Prešove pre statiku zatvárajú. Rodičia sú nespokojní

Rodičia sú však nespokojní.

Ich deti budú musieť počas novej sezóny dochádzať na tréningy do okolitých miest, čo sa podľa nich odrazí aj na ich prospechu v škole.

Svoju nespokojnosť so situáciou vyjadrili na aprílovom zastupiteľstve.

Na situáciu zareagovali aj dvaja súkromníci. Sľubujú postavenie novej ľadovej plochy behom pár mesiacov.

Dotácie za ľadohodiny Mesto schválilo nové VZN o prerozdeľovaní dotácií za ľadohodiny Po novom s nimi disponujú priamo klubu a ľadovú plochu si môžu objednať na území mesta Prešov. Na tento rok je vyčlenených 320-tisís eur

Jeden z nich je Ján Kentoš, investor pri výstavbe PSK Arény a druhý je Marián Troliga, konateľ spoločnosti Troligabus.

Tí nadiktovali svoje podmienky, za ktorých sú ochotní stavať novú ľadovú plochu.

Na poslednom zastupiteľstve sa rokovalo o informatívnej správe o ich ponukách, ale schvaľoval sa už aj zámer predaja pozemku jednému z potenciálnych investorov.

Ľadová plocha za vyplatené ľadohodiny

Prvá oficiálna ponuka prišla od Hokejovej akadémie Slavia Prešov, o. z., ktorú zastupuje práve Kentoš.

Tréningová hala by podľa neho mohla stáť pri súčasnom štadióne PSK Aréna.

Prečítajte si tiež: Dotácie na ľadohodiny sa budú rozdeľovať po novom

Od mesta žiada vyplatiť dopredu dotácie za ľadohodiny, ktoré by deti prekorčuľovali na tejto ľadovej ploche.

Takúto alternatívu presadzoval aj René Pucher (nezávislý), ktorý tvrdil, že je to v tejto situácii najreálnejšia ponuka a štadión by mohol fungovať už koncom septembra tohto roku.

Vyriešiť by to malo aj problém s dochádzaním mladých športovcov do okolitých miest počas novej sezóny.

Podľa primátorky mesta Andrey Turčanovej (KDH) nie je možné vyplatiť peniaze za ľadohodiny dopredu.

Ponuka od Kentoša Výstavba ľadovej plochy pri PSK Aréne (20 x 40 metrov) V pláne je aj vybudovanie 10 šatní s rozcvičovňou Žiada o vyplatenie dotácie za ľadohodiny vopred na dva roky (2 x po 300-tisíc eur) Podmienka dotácie na ľadohodiny pre deti do 10 rokov Realizácia do 30. septembra 2018

„Podmienky nie sú z môjho pohľadu pre mesto výhodné napriek tomu, že niektorí poslanci tvrdia niečo iné. Malá ľadová plocha 20 na 40, ktorá nebude vyhovovať ani len krasokorčuliarskemu klubu, nie to ešte hokejistom, je naozaj pre deti do 10 rokov,“ myslí si Turčanová.

V oficiálnej ponuke prišla aj podmienka, aby sa zmenilo všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o ľadohodinách.

Kentoš žiada, aby mesto dotovalo aj deti do 10 rokov.

Podmienka by sa teda mala týkať aj ponúkaných kurzov korčuľovania pre materské školy, ktoré sa realizujú v súčasnosti v PSK Aréne.

„Je to neakceptovateľná podmienka pre nás. My chceme podporovať budúcich výkonnostných športovcov a nie tie deti, ktoré sa učia korčuľovať. To je naozaj zodpovednosť rodičov, aby naučili deti korčuľovať. Myslím si, že mesto momentálne nemá finančné možnosti na dotácie ľadohodín pre škôlkarov,“ povedala Turčanová.

K ponuke sa vyjadrí aj protimonopolný úrad

Troliga chce zas postaviť zimný štadión s hľadiskom na Jazdeckej ulici v blízkosti dopravného ihriska.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5D2M na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5D2M na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone