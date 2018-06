Začala sa očakávaná prestavba predstaničných priestorov v Prešove

Stavebné práce si vyžiadajú obmedzenia pre chodcov aj motoristov.

4. jún 2018 o 17:27 Michal Ivan

PREŠOV. Mesto Prešov uspelo so žiadosťou o eurofondy na rekonštrukciu predstaničného priestoru na Masarykovej ulici.

Takmer dvojmiliónová dotácia je schválená a v pondelok už bolo odovzdané aj stavenisko zhotoviteľovi stavby.

Počíta sa aj so zúžením jazdných pruhov.

Priestor sa dočkal investície

V rámci projektu rekonštrukcie a modernizácie predstaničného priestoru prejde obnovou nielen podzemný podchod, ale aj cestná komunikácia nad podchodom spolu so zastávkovým priestorom MHD.

„Dnešným odovzdaním staveniska štartuje stavba, ktorej dokončenie prinesie cestujúcim viac bezpečnosti, ale tiež výrazne zvýši estetickú hodnotu priestoru. Revitalizácia v sebe zahŕňa celý priestor medzi železničnou a autobusovou stanicou na Masarykovej ulici,“ informoval tlačový referent mesta Milan Grejták.

Pribudnúť majú aj bezpečnostné prvky pre chodcov a cyklistov.

Zmodernizovaný prestupný uzol má zlepšiť podmienky pre presun a pribudnúť majú bezbariérové rampy, eskalátory, výťahy, ale aj vodiace línie pre zrakovo postihnutých.

„Desaťročia sa do prestupného priestoru medzi železničnou a autobusovou stanicou neinvestovalo a ľudia právom poukazovali na špinu, neporiadok a na jeho schátranosť. Od dnes to začíname meniť a Prešovčania i návštevníci nášho mesta sa konečne dočkajú novej, modernej vstupnej brány do Prešova,“ povedala primátorka Andrea Turčanová (KDH).

Upravia aj zastávky MHD

Dôležitým prvkom je rekonštrukcia zastávok a zastávkového priestoru vrátane prvkov drobnej architektúry.

Počíta sa s predĺžením zastávok zo súčasných 70 na 94 metrov.

Zaviesť by sa mal aj inteligentný informačný systém autobusovej, železničnej stanice so systémom MHD.

„Vďaka prepojeniu informačných systémov DPMP, autobusovej a železničnej stanice sa tak cestujúci už na zastávke MHD dozvedia, kedy aktuálne odchádza ich dopravný spoj,“ informoval Grejták.

Rekonštrukcia sa dotkne aj cyklistickej dopravy, pre ktorú bude vytvorený samostatný dopravný pás.

Vzniknú obmedzenia

Rekonštrukcia si vyžiada obmedzenia pre chodcov, ale aj motorovej dopravy.

„Pre chodcov sa už od dnes uzatvára podchod. Zo železničnej stanice sa chodci dostanú iba po bezbariérovej rampe, následne, pri ceste na autobusovú stanicu, budú musieť použiť priechod pre chodcov pri čerpacej stanici PHM. Rovnaká trasa platí pre chodcov presúvajúcich sa z autobusovej na železničnú stanicu,“ vysvetlil Grejták.

Od začiatku júla bude následne pre chodcov vytvorený ďalší, dočasný priechod v blízkosti parkovacích miest pre taxíky.

Rekonštrukcia si vyžiada aj dočasný posun zastávky v smere k centru MHD.

„V tejto súvislosti budú v oblasti staveniska a preložených zastávok MHD na Masarykovej ulici súčasné štyri jazdné pruhy pre motorovú dopravu dočasne zúžené na dva. Krajné jazdné pruhy budú počas doby rekonštrukcie zastávok a cesty slúžiť iba pre autobusy,“ vysvetlil Grejták.