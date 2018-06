Kauza dieťatka s odtrhnutou chrbticou: Policajti klamali, pokarhali ich

Tragický prípad sa stal v apríli v bardejovskej nemocnici.

13. jún 2018 o 18:03 rob.

BARDEJOV. Prípad novorodenca s odtrhnutou chrbticou má svoje pokračovanie.

Zatiaľ však iba v rámci vyšetrovania postupu polície.

Ako na svojej internetovej stránke informuje TV Markíza, postup policajtov preverovala kontrola z Krajského riaditeľstva PZ v Prešove.

Tá zistila, že policajti o skutočnom priebehu rozhovoru s otcom nebohého novorodenca klamali.

Hoci im v disciplinárnom konaní hrozili zrážky z platu či zníženie hodnosti, napokon vyviazli s miernejšími trestami.

„Dotknutí traja policajti boli disciplinárne riešení nadriadeným písomným pokarhaním," uviedol pe TV Markíza hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Prešove Daniel Džobanik.

Pitevná správa: odtrhnutá lebka

Prípad z apríla tohto roku sa dostal na verejnosť potom, ako bol otec dieťatka, ktoré zomrelo pri pôrode v bardejovskej Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba, na polícii.

Po tragédii chcel Stanislav J. podať trestné oznámenie, lebo podozrieval personál nemocnice, že za smrť dieťa môžu práve oni.

Dieťatko sa malo pri pôrode zaseknúť plieckami v panve matky, ktorá ho nedokázala vytlačiť. Pomôcť mu, aby sa dostalo na svet živé, sa nepodarilo ani lekárom.

Rodičia pri svojom podozrení vychádzali z pitevnej správy. Tá konštatovala, že dieťa malo odtrhnutú krčnú chrbticu od lebky a zlomené pravé rameno.

Chcel podať trestné oznámenie

Otec prišiel na políciu, aby v tejto veci podal trestné oznámenie.

Tam mu však mali muži zákona údajne povedať, aby sa obrátil na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik s týmito tvrdeniami otca ešte v apríli nesúhlasil a informáciu o odmietnutí podania označil za zavádzajúcu a znevažujúcu policajnú prácu.

Podľa hovorcu sa chcel otec iba informovať, ako má postupovať a od koho môže získať informácie ohľadne postupu lekárov.

Usvedčil ich záznamom

Otec si však rozhovor na polícii nahral na mobilný telefón a prostredníctvom TV Markíza zverejnil.

„Chcem dať trestné stíhanie. - Ale za čo? - Za to, že mi zabili dieťa. - Ale to vy tvrdíte, výsledok dá ten Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Oni prídu a rozhodnú, áno, lekár pochybil a vy budete mať papier, že pochybil, lebo to tvrdíte vy," uvádza zverejnená nahrávka.

Rodičia podali trestné oznámenie až na Generálnej prokuratúre SR, ktorá nariadila začať trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou úmrtie novorodenca stále preveruje.