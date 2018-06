Lekár: Pre sociálne slabších je desať eur za ošetrenie veľa

Nový zákon môže spôsobiť kolaps urgentov.

20. jún 2018 o 0:00 Monika Almášiová

JÚLIUS ZBYŇOVSKÝ, vedúci odboru zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja, v týchto dňoch dolaďuje aplikáciu nového zákona o pohotovostiach do praxe. Pohotovosti sa od 1. júla budú meniť. Zatvoria ich už o desiatej večer, po tomto čase vás ošetria iba v nemocnici, na už aj tak preplnenom urgente. Čo sa mení, kde v Prešovskom kraji pohotovosti zostávajú a kedy budeme musieť zaplatiť namiesto dvoch eur desať, porozprával v rozhovore.

Aké pokrytie novými pohotovosťami bude mať od 1. júla Prešovský kraj?

- Budú tam, kde aj boli. Pevné body sú Bardejov, Humenné, Levoča, Kežmarok, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov na Topľou. V prvom kole ich prešlo šesť, pre deti a dorast a pre dospelých vo Svidníku, Kežmarku, Vranove, Humennom a Bardejove, len pre deti v Starej Ľubovni. V ostatných určí prevádzkovateľov ministerstvo zdravotníctva.

Je niekde problém?

- Otázny je Stropkov a Medzilaborce. V Medzilaborciach je nedostatok lekárov, je tam len päť všeobecných lekárov pre dospelých a štyria pre deti a dorast. Lekári z Medzilaboriec však nevylučujú, že by šli v režime ako doteraz, ak nie mohlo by pohotovosť tam pokryť Humenné. Stropkovu by zas mal pomôcť 15 kilometrov vzdialený Svidník. Zatiaľ je v hre niekoľko možností, jednou z nich je napríklad aj to, že by Medzilaborce boli vyriešené doplnkovou APS z Humenného.

Týka sa zmena aj zubných pohotovostí?

- Nie, tie budú fungovať ako doteraz, nový zákon sa zubnými pohotovosťami špeciálne nezaoberá. Na 400 000 obyvateľov by mala byť jedna zubná pohotovosť. Fungovať by mala štyri hodiny po celý týždeň. Spádová zubná pohotovosť je v Poprade pre Svit, Levoču, Kežmarok, Starú Ľubovňu, v Prešove pre Lipany, Sabinov a Bardejov. V Humennom pre Medzilaborce a Sninu. Svidník je momentálne v jednaní. Nemocnica Svet zdravia, kde táto pohotovosť bola, už o ňu nemá veľký záujem, no je tam skupina lekárov, ktorá by bola ochotná požiadať o zubnú pohotovosť. Snažíme sa nájsť spoločné riešenie. V Prešove sa tiež snažíme, aby bola zubná pohotovosť osem hodín ako doteraz.

Ako je to s poplatkami, kedy sa bude platiť a koľko?

