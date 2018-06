Bardejovský opozičný poslanec skončil pre zastrašovanie

Patrik Mihaľ sa vzdal mandátu, lebo sa bojí o svoju rodinu.

20. jún 2018 o 16:38 Mario Hudák

BARDEJOV. Stredajšie rokovanie bardejovského mestského zastupiteľstva prinieslo hneď v úvode veľké prekvapenie.

Patrik Mihaľ (Nova) z klubu opozičných poslancov oznámil, že vo svojej funkcii končí.

Lekár (44) sa tak rozhodol s odvolaním sa na udalosti, ktoré sa v poslednom čase dotkli jeho rodiny a súviseli s jeho poslaneckým mandátom a komunálnou politikou.

Útok na rodinu

„Reagujem na udalosti posledných dní, ktoré sa bezprecedentne dotkli mňa a mojej rodiny. Rozhodol som sa ukončiť svoje pôsobenie vo funkcii mestského poslanca a nechcem mať už s komunálnou politikou nič spoločné,“ povedal.

„Dnešným dňom sa vzdávam poslaneckého mandátu. Robím tak po plnom zvážení všetkých okolností aj s ohľadom na udalosti posledných dvoch, troch týždňov, ktoré sa vážnym spôsobom dotkli mojej rodiny. Spôsobom, ktorý je podľa mňa bezprecedentný. Dotkli sa ma hrubým útokom voči pravde, voči elementárnej slušnosti, voči rešpektovaniu súkromia,“ oznámil Mihaľ kolegom na zastupiteľstve.

„Či tento útok sledoval politický motív, dostatočne posúdiť neviem. Každopádne spôsobil, že som vyhodnotil tento moment ako zásadný. Viedol ma k tomu, že ďalej sa nebudem zúčastňovať v komunálnej politike v akejkoľvek podobe.“

„Končím ako poslanec mestského zastupiteľstva, ako člen komisie, ako člen rady školy. Nemienim ani kandidovať v nadchádzajúcich voľbách a akýmkoľvek spôsobom sa zúčastňovať v komunálnej politike,“ dodal poslanec.

O aké konkrétne útoky malo ísť, nešpecifikoval.

Odišiel aj Hanuščak

Po odchode poslanca z rokovacej sály mestského úradu zavládlo v miestnosti ticho.

Prekvapenie netajil ani primátor Boris Hanuščak (Smer-SD): „Je to zrejme prekvapenie pre všetkých tu prítomných. Ďakujeme pekne, nič iné nám neostáva, len akceptovať toto rozhodnutie,“ reagoval primátor.

Potom odišiel bez vysvetlenia zo sály aj on.

Jeho zástupca, viceprimátor Marcel Tribus (Smer-SD), vo vzniknutom chaose oznámil prerušenie rokovania a krátku prestávku.

Po desiatich minútach pokračovalo zasadanie ďalej a za predsednícky stôl sa vrátil primátor Hanuščak.

Ako prvé uviedol na pravú mieru procedúru vzdania sa mandátu poslanca Mihaľa.

Situáciu vysvetlil mestský právnik Marek Kuruc a dodal, že poslanec sa môže vzdať mandátu dvoma spôsobmi.

Ústne, keď to verejne oznámi na zastupiteľstve a jeho mandát de facto končí až podpísaním zápisnice z rokovania. A tiež aj písomne, keď poslanec doručí vzdanie sa mandátu písomne v podateľni mestského úradu.

Primátor chce podať trestné oznámenie

„Ja idem za pánom Mihaľom, musím ho nájsť, lebo toto je bezprecedentné. Dámy a páni, nie je možné, aby sa niekto poslancovi tak vyhrážal, aby následkom bolo vzdanie sa mandátu,“ komentoval odchod poslanca rozhorčený Hanuščak.

„Za seba som pripravený podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Ale chcem sa s ním rozprávať. To si v našom meste nemôžeme dovoliť, to sa tu potom rozmnoží. Musíme ísť po tom, kto to celé spôsobil. Ja osobne budem na tom veľmi trvať, aby sa to zistilo a vyšetrilo,“ dodal primátor.

Krátko nato odišiel Hanuščak znovu z rokovacej sály s odôvodnením, že ide hľadať práve odídeného poslanca Mihaľa.

Podľa názoru niektorých opozičných poslancov vyhrážanie a anonymy nie sú v Bardejove u mestských poslancov žiadnou výnimkou. Obzvlášť vo volebnom roku.

Primátor Hanuščak bol zdesený, chce podať trestné oznámenie. (zdroj: Mário Hudák)

Poslanec Patrik Mihaľ Povolaním chirurg Patrik Mihaľ bol mestským poslancom v Bardejove prvé volebné obdobie od roku 2014, kandidoval za stranu Nova. Druhé volebné obdobie je aj poslancom Prešovského samosprávneho kraja za Bardejov (KDH, SaS, OĽANO, Nova). V kuloároch sa diskutovalo aj o jeho možnej tohtoročnej kandidatúre na primátora Bardejova. V mestskom parlamente sa venoval hlavne problematike mestských lesov, na zastupiteľstvách často kritizoval mestskú eseročku Mestské lesy Bardejov.

