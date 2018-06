Polícia preveruje smrť dieťaťa v Ostrovanoch

Prípad zatiaľ lekári vyhodnotili ako náhle úmrtie dojčaťa.

22. jún 2018 o 17:28 TASR

OSTROVANY. Polícia preveruje okolnosti úmrtia osemmesačného dieťaťa v obci Ostrovany v okrese Sabinov.

Ako uviedol prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, obhliadajúci lekár sa k príčine smrti na mieste nevedel vyjadriť, preto bola nariadená pitva.

"Podľa nášho lekára, ktorý prišiel na miesto udalosti, skonštatoval úmrtie, smrť nastala pred našim príchodom. Dieťa do nášho príchodu, ktorý trval 20 minút, nebolo ani oživované. Príčinu smrti určí pitva, ale zatiaľ to bolo uzavreté ako náhle úmrtie dojčaťa, pretože to dieťa malo osem mesiacov," doplnila hlavná lekárka košickej záchranky Ľubica Bajerovská.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama