V Prešove vypukla hystéria ohľadne nových nájomných bytov

Noví nájomníci musia spĺňať viaceré kritériá.

25. jún 2018 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Mesto Prešov už čoskoro získa nové nájomné byty na Sídlisku III.

Po dlhých rokoch tak pribudne takmer sedemdesiat bytov, ktoré by mali byť už od jesene k dispozícii. Zdvihla sa však veľká nevôľa mnohých obyvateľov mesta.

Podľa nich by do bytov mali namieriť neprispôsobiví obyvatelia. Mesto to však odmieta a na pravidlá prideľovania pripravuje aj zmenu VZN.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nové nájomné byty po 12 rokoch

V Prešove sa naposledy odovzdávali nové nájomné byty na uliciach Sabinovská a Majakovského pred dvanástimi rokmi.

Prečítajte si tiež: Po 12 rokoch pribudnú v Prešove nové nájomné byty

V súčasnosti má mesto získať po dlhom období nových 68 nájomných bytov na ulici Antona Prídavku.

Nové byty sa nachádzajú v polyfunkčnom objekte Cresco v bývalom plánovanom stomatochirurgickom pavilóne v blízkosti Centrumu na Sídlisku III.

Záujemcovia tu nájdu 8 jednoizbových bytov, 56 dvojizbových a 4 trojizbové. Ide o byty bežného štandardu. K bytovému domu prislúcha rovnako 68 parkovacích miest.

Prečítajte si tiež: Mesto Prešov kupuje 68 nájomných bytov

Nové byty na ulici Antona Prídavku má mesto Prešov čoskoro získať vďaka úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Ide o finančné prostriedky vo výške takmer 2,2 milióna eur.

Ďalšie financovanie tvorí dotácia vo výške 1,18 milióna eur, ktoré mestu Prešov poskytlo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Na sociálnych sieťach vznikla panika

Podľa informácií z mesta však nájomné byty budú určené najmä tým, ktorí si z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť kúpiť vlastný byt alebo vybudovať rodinný dom.

