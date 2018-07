Vo Veľkom Šariši havaroval vrtuľník, o život prišiel známy podnikateľ

Marián Troliga podnikal najmä v oblasti dopravy.

7. júl 2018 o 19:43 (aktualizované 7. júl 2018 o 20:30) TASR, Michal Frank, Klaudia Jurkovičová, Peter Jabrik

VEĽKÝ ŠARIŠ. Vo Veľkom Šariši, časť Kanaš, v sobotu pred 19.00 h havaroval malý civilný vrtuľník.

Vo vnútri bola jedna osoba, ktorá utrpela zranenia nezlučiteľné so životom, informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Stroj spadol priamo uprostred obce, len pár metrov od jedného z domov.

Na mieste zasahovali hasiči, zdravotná záchranná služba a polícia.

Zamotal sa do drôtov

"Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že vrtuľník sa pravdepodobne zamotal do drôtov, čo spôsobilo jeho následný pád," priblížila okolnosti Katarína Križanová z Prezídia HaZZ.

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, išlo o dvojmiestny civilný vrtuľník, v ktorom bol pilot z Prešova.

"Na miesto boli prizvané aj zložky Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru. Zo strany polície to má vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Prešove a pravdepodobne začne stíhanie pre trestný čin usmrtenia," doplnila s tým, že presná príčina i okolnosti sú v štádiu vyšetrovania.

V oblasti došlo po tragickej nehode k výpadku elektriny, na obnove jej dodávok pracujú energetici.

O život prišiel známy podnikateľ

Podľa portálu pluska.sk vrtuľník pilotoval Marián Troliga, majiteľ firmy Troliga Bus s. r. o., vyrábajúcej autobusy.

Troliga podnikal v oblasti dopravy, zastupoval firmy na nákup a predaj náhradných dielov, plus mal výrobný závod vo Veľkom Krtíši na náhradné diely do automobilov. Zamestnával zhruba 450 ľudí.

V tomto roku plánoval postaviť nový zimný štadión v Prešove a opäť sa angažovať v prešovskom hokeji, ktorý chcel dostať do extraligy.

Sen, ktorý sa mu už nesplní

Ako zdôraznil M. Troliga vo vôbec poslednom poskytnutom a ešte nezverejnenom rozhovore pre My Prešovské noviny, nový zimný štadión bral ako „investíciu zo srdca“. Inak by do nej nešiel.

Štadión mal vyrásť do konca roka na prešovskom Sídlisku III, vedľa dopravného ihriska. Okrem ľadovej plochy a hľadiska so zhruba 500 miestami malo byť pri novom športovom stánku aj parkovisko so 140 miestami. Rozpočet tejto investície bol plánovaný na 4 milióny eur, hradený mal byť výlučne zo strany investora.

Posledný rozhovor: Po každom by malo niečo ostať

„Pre mňa je tento zámer výhodný, lebo niečo spravím na území mesta. Po každom by tu malo niečo ostať. Ale hlavná vec je, že ja vidím budúcnosť v mládeži. Vidím, že mladí ľudia dnes málo športujú, majú málo športovísk a vidím, že tretie najväčšie mesto môže hrávať extraligu a môže byť v nej na popredných miestach. To sú tie vízie. Určite nie brať z toho a zbohatnúť. Skôr hľadať a dávať do toho,“ boli jeho slová v poslednom rozhovore, ktorý máme ešte len pripravený na zverejnenie.

Marián Troliga. (zdroj: Michal Frank)

Posledné nehody vrtuľníkov

K poslednému pádu vrtuľníka došlo na letisku v Spišskej Novej Vsi začiatkom apríla tohto roka. Ľahko sa vtedy zranili dve osoby.

Nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 429.

Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili.

Správu aktualizujeme.

