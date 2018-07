Sabinovská firma chce rozšíriť výrobu, od štátu žiada stimuly

Vzniknúť by malo trinásť nových pracovných miest.

8. júl 2018 o 12:57 SITA

BRATISLAVA, SABINOV. Rodinná spoločnosť EMI-Sabinov plánuje rozšíriť svoj závod na výrobu textílií a odevov.

Do rozšírenia sabinovského podniku chce firma investovať 742-tisíc eur.

Spoločnosť už požiadala štát o poskytnutie investičnej pomoci v objeme 300-tisíc eur.



Ako informovalo ministerstvo hospodárstva, z požadovanej investičnej pomoci by mala 260-tisíc eur predstavovať dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Zvyšok stimulov by mal byť v podobe príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta.

Ministerstvo odporúča zámer schváliť

"Vzhľadom na to, že investičný zámer vedie k čistému nárastu počtu zamestnancov, je možné konštatovať, že bude mať priaznivý vplyv na zamestnanosť v regióne a zároveň do neho prinesie výrazný rozvojový impulz, a to aj z dôvodu pretrvávajúcej vysokej nezamestnanosti v regióne a z dôvodu nízkeho počtu väčších priemyselných podnikov v okrese Sabinov a v jeho širšom okolí,“ uviedlo ministerstvo, ktoré navrhuje vláde schváliť investičnú pomoc pre spoločnosť EMI-Sabinov.

Spoločnosť EMI-Sabinov sa zaoberá textilnou a odevnou výrobou. Vyrába posteľné obliečky, plachty, ale aj sortiment matracov, sedacích vakov, paplónov a vankúšov.

Ako jedna z mála na Slovensku vyrába široký sortiment lôžkovín a sedacích vakov.

Spoločnosť vznikla v roku 2012, avšak už 20 rokov pred jej vznikom prevádzkovala konateľka samostatnú zárobkovú činnosť v tejto oblasti.

