Vandali zneucťujú hrob zavraždenej Martiny Kušnírovej

Incident sa zopakoval niekoľkokrát.

GREGOROVCE. Pol roka po úkladnej vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej musí jej mama bojovať s ďalšími nepríjemnosťami.

Okrem nadávok od ľudí pani Zlatica čelí aj problémom na cintoríne v Gregorovciach (okres Prešov), kde je jej dcéra pochovaná.

Z hrobu miznú nádoby

„Stále nám miznú nádoby na kvety, kde je vybrané sklo. Nie je ani rozbité, ani v smetnej nádobe a kvety sú vyhodené mimo hrobu. Takže neviem, koho to takto baví,“ povedala Zlatica Kušnírová.

Incident na hrobe zosnulej Martiny Kušnírovej sa zopakoval už najmenej päťkrát.

Naposledy sa to stalo po festivale Pohoda, kde jej kvety venoval prezident Andrej Kiska.

Kyticu odniesla na hrob svojej dcéry. Na druhý deň bola pohodená na zemi a nádoba bola preč.

„Ťažko povedať, kto to robí. Neviem, či nejaký dospelý, ktorý má s tým problém, alebo dieťa. Ja si myslím, že keby to boli deti, tak to urobia raz alebo dvakrát, ale takto dlho by ich to nebavilo a navyše, určite by to rozbili. Je mi strašne ľúto, že sa ľudia takto správajú a nemajú úctu ani k takémuto pietnemu miestu. Ja si nedovolím ani stúpiť na cudzí hrob, nieto ešte niečo zobrať či rozbiť. Neviem, ako boli títo ľudia vychovávaní,“ povedala Kušnírová.

Ľudia jej stále posielajú neprajné listy

Pani Zlatica aj naďalej čelí negatívnym a urážlivým listom, ktoré jej chodia.

„Aj teraz dva týždne dozadu mi prišiel list pravdepodobne od panej z Brezna. Písala, že sa nevhodne správam a keď verejne vystupujem, že na mňa pľujú, keď som na obrazovke. Ťažko vie pochopiť, čo prežívam. A tým, čo pľujú na obrazovku, odkazujem, nech si nakúpia veľa handričiek a okeny,“ odkázala takýmto ľuďom pani Zlatica.

Vyjadrila sa aj k finančným problémom po smrti Jána a Martiny.

„Ja mám finančnú situáciu ako stále, ale ohľadne hypotéky a spotrebného úveru, ktoré si zobrali, to vieme vyriešiť spoločnými silami s Kuciakovými. My si rozumieme v každom smere,“ povedala Kušnírová.

Aj v súčasnosti sa nachádza na dovolenke na Domaši s rodičmi Jána Kuciaka.

„Sme tu spolu celý týždeň. V nedeľu sme mali aj krstenie môjho malého vnúčika a oni sú krstnými rodičmi,“ prezradila Zlatica Kušnírová.

Informácie o posune vo vyšetrovaní nemajú.