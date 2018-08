Anton Servátka: Podmienky v repre bývali sparťanské, no mali sme ju radi

Prečo skončil s hádzanou a čo dnes robí.

18. aug 2018 o 0:00 Daniel Dadej

Prečo skončil s hádzanou bývalý reprezentant ANTON SERVÁTKA, ktorých trénerov mal rád a ktorých nie, čo sa stalo s klubom, ktorý vyhrával majstrovské tituly? Niekdajší špičkový hádzanár dnes pracuje vo farmaceutickej firme a chatárči. Bol slovenský hádzanársky reprezentant. Pôsobil v Prešove, Bardejove a v Sečovciach, kde sa podieľal na zisku oboch majstrovských titulov. Pri hádzanej nezostal. O tom, ako si spomína na vrchol svojej kariéry a čo mu hádzaná dala a taktiež aj vzala, porozprával pre MY Prešovské noviny a MY Bardejovské noviny Anton Servátka.

Plávanie vystriedal za hádzanú

Ako ste sa dostali k hádzanej?

„V treťom ročníku na základnej škole prišiel pán Šitár, ktorý bol učiteľom telesnej výchovy a taktiež aj tréner hádzanej a vyberal žiakov do športových krúžkov. Mňa si vybral do športovej triedy. V piatom ročníku som prestúpil zo základnej školy Bajkalskej v Prešove na Mukačevskú, kde bola hádzanárska trieda.“

Niekedy ste ale aj súťažne plávali.

„Áno. Bolo to tiež na základnej škole. V tom spomínanom treťom ročníku som prešiel ale z plávania na hádzanú.“

Kedy ste začali hrať za seniorský tím v Prešove?

„Ku koncu strednej školy som už hrával za A-mužstvo. Hádzaná bola v mojom živote všetko.“

Ako ste sa dostali z Prešova do ŠKP Sečovce?

„Po skončení vysokej školy som šiel na vojenčinu. Narukoval som do Sečoviec. V Sečovciach bolo fajn. Páčilo sa mi tam. Nakoniec som tam ostal niekoľko rokov.“

Najkrajšie hádzanárske obdobie

So Sečovcami ste získali dva tituly. Ako si na to s odstupom času spomínate?

„Bolo to krásne hádzanárske obdobie. Všetci sme tam boli dobrá partia. Okrem toho tam bolo aj dobré zázemie. Klub fungoval profesionálne. Klobúk dole. Škoda, že Sečovce skončili ako skončili.“

Koľkých trénerov ste v Sečovciach vystriedali?

„Boli tam traja tréneri. Tréner Jaroslav Papiernik získal s nami prvý titul. Neskôr tam bol tréner Martin Gregor a po ňom tréner Martin Lipták. Ale mužstvo ostalo viac menej pokope. Boli tam minimálne zmeny v kádri, takže to bolo pozitívne.“

Bolo to vaše najlepšie hádzanárske obdobie?

„Samozrejme, že áno. Bol to vrchol mojej kariéry. Zahral som si so Sečovcami aj Ligu majstrov. V tom období som sa dostal aj do reprezentácie. Rád na to spomínam.“

Po odchode spod Dargova ste nakrátko posilnili Farmakol Prešov.

„Do Prešova som prišiel len na výpomoc. Odohral som len päť či šesť zápasov.“

Nechceli ste v Prešove zakotviť?

„Aj áno, ale s prezidentom klubu sme sa nedohodli na podmienkach, takže som sa vrátil späť do Sečoviec.“

