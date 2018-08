Vytrvalecký skvost zo Stročína nadchol

Ingrid Petnuchová je v desiatke historických tabuliek.

19. aug 2018 o 0:00 Juraj Ščerbík

BARDEJOV. Na Medzinárodnom maratóne mieru (MMM) v Košiciach získala bardejovská atlétka až šesť maratónskych titulov.

Rodáčka zo Stročína pri Svidníku Ingrid Petnuchová (narodená 2. mája 1975) sa na slovenskom atletickom nebi výrazne presadila v Košiciach.

Atlétka Partizána Bardejov na svojom premiérovom domácom šampionáte v rámci Medzinárodného maratónu mieru získala majstrovský titul 5. októbra 2008. Na bežeckom okruhu 42 km a 195 m bola v cieli za 2:48:23 hod.

V historických tabuľkách Slovenského atletického zväzu jej patrí siedme miesto. Líderkou je Ľudmila Melicherová, v roku 1990 zabehla čas 2:33:19.

Za slobodna Vančišinová prvé bežecké kilometre zvládala pri otcovi, ktorý sa tiež venoval vytrvalostným behom.

Keď štafetový kolík prevzala Ingrid, rodina nikdy nechýbala pri pretekoch. Bolo to pre ňu povzbudenie, otec má v rodinnom archíve bohatý materiál.

Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave z roku 1999 je učiteľkou na Spojenej škole na Štefánikovej ulici.

Rodinný archív a internet

Zaujímalo nás, do akej miery ju zaujali médiá a čo ma uložené vo svojom archíve.

„Nemám výstrižky z novín, neevidujem to. Výsledky sú dostupné na internete, každý si to dnes vie vyhľadať. Môj otec si viedol súkromný archív, pokiaľ by to tak nebolo, o jeho výsledkoch v kategórii dospelých a mojich prvých pokusoch s behaním by som sa nikdy nedozvedela. Občas, keď prídem domov, prezriem si staré albumy, noviny a časopisy.“

