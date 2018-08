Nádej pre hokejový Prešov žije. Ak sa stane farmou Zvolena

Kluby sa dohodli, rozhodne výkonný výbor zväzu.

22. aug 2018 o 13:20 SITA

PREŠOV, ZVOLEN. Vedenie tipsportligového hokejového klubu HKM Zvolen s rozhodlo podať pomocnú ruku prvoligovému Prešovu.

Šarišania sa dostali do existenčných problémov, keďže sa im rozpadá hráčsky káder a nemajú ani kde hrať, pretože ich domáca hala má narušenú statiku.

Ako informuje web hokejportal.net, na rade je teraz výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH).

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Farma pre Zvolen

Prečítajte si tiež: Prešovským hokejistom hrozí strata licencie, rokujú ešte so Zvolenom

Oba kluby sa už totiž dohodli, no pre Zvolenčanov má zmysel pomáhať Prešovčanom iba v prípade, ak klub zo Šariša bude farmou tímu spod Pustého hradu.



"Ako člen Výkonného výboru si kladiem za povinnosť, aby sa pomáhalo klubom, ktoré majú problémy. Musíme zabrániť veľkému zanikaniu hokejových tímov. Z toho dôvodu sme sa rozhodli na prešovskú žiadosť prikývnuť a ponúkneme im náš štadión na prvoligové súboje. Nebudeme za to vyžadovať žiadne financie. Druhým problémom je hráčsky káder, ktorý je dosť úzky. Vieme však našich hráčov platiť aj obliecť do výstroja a dohodneme sa aj na spolufinancovaní ostatných nákladov. Keďže podmienkou je, aby naši hokejisti hrávali formou striedavých štartov, musí sa stať Prešov farmou," povedal prezident HKM Zvolen Dušan Mráz pre hokejportal.net.

Požiadali o výnimku

Prečítajte si tiež: Prešovský exodus pokračuje. Do Dukly mieri aj Samuel Chalupa

V tom môže nastať problém, keďže do konca júna mali tipsportligové kluby nahlásiť, či budú mať farmárskedružstvá.

Aby sa mohla spolupráca rozvíjať, HKM Zvolen žiada o udelenie výnimky v tomto smere a dodatočné odsúhlasenie farmárskeho tímu.

"Stále budeme trvať na tom, že Prešovčania musia byť farmou Zvolena. Inak taká spolupráca pre nás nemá zmysel. Od SZĽH som dostal spätnú väzbu, že bude zasadať VV SZĽH, kde sa to všetko odhlasuje. Ak sa veci vyvinú tak, ako žiadame, našej spolupráci už nič nebude brániť, aby nadobudla platnosť," doplnil Dušan Mráz.

Ten navyše rokuje s prešovskou primátorkou Andreou Turčanovou o možnej rekonštrukcii prešovského zimného štadióna, keďže na zväze pracuje aj na projektoch zameraných na hokejovú infraštruktúru.