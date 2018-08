Farmári z Bardejova a Sabinova nesúhlasia s preradením do Popradu

Doteraz si agendu vybavovali v Prešove.

29. aug 2018 o 16:31 TASR

BARDEJOV, SABINOV, POPRAD. Poľnohospodári z Bardejova a Sabinova nesúhlasia s priradením ich okresov do Regionálneho pracoviska Pôdohospodárskej platobnej agentúry (RP PPA) v Poprade.

Doteraz vybavovali potrebnú agendu na pobočke v Prešove, od 1. septembra sa to má zmeniť.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR argumentuje, že dôvod zmeny je pragmatický a čisto ekonomický.

Zvýši im to náklady, vezme čas

"Máme informácie, že všetkých poľnohospodárov, respektíve všetky podniky, žiadateľov o dotáciu, ktorí sme dávali žiadosti na pracovisko PPA v Prešove, idú presunúť do Popradu. Do Prešova sme zatiaľ mali 40 kilometrov a teraz budeme mať zhruba 120. Zvýši nám to náklady, vezme nám to čas, pretože minimálne hodinu a pol tam, hodinu a pol naspäť, plus vybavovanie," uviedol predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (RPPK) v Bardejove Jozef Ovšaník.

"Je síce pravda, že dnes sa podávajú žiadosti už elektronicky, ale prax je taká, že pri akejkoľvek korekcii chyby sa to musí ísť riešiť osobne. Nehovoriac o tom, že sú nahlášky zmien. Počas celého roka, ako ide vývoj, pohnú sa nejaké výmery, je potrebné to ísť upraviť. Pohnú sa stavy zvierat, náhrady za ohrozené druhy zvierat a podobne," povedal Ovšaník.

Zmena sa podľa jeho slov dotkne približne 180 fyzických osôb v okrese Bardejov a asi 220 v okrese Sabinov.

"Ak je v okrese Prešov veľa žiadateľov, tak si myslíme, že logickejšie bolo prijať jedného, respektíve dvoch úradníkov, a nie poslať 400 ľudí do Popradu. Okres Sabinov napríklad vznikol rozčlenením okresu Prešov. Do Prešova zo Sabinova majú 18 kilometrov a takto to bude 70," vysvetlil Ovšaník.

Rušili viaceré pracoviská

Podľa Zuzany Peiger Ačjakovej z ministerstva PPA za účelom znižovania administratívnej záťaže a vynaložených finančných prostriedkov na zabezpečenie chodu regionálnych pracovísk v roku 2018 pristúpila k zrušeniu regionálnych pracovísk v Trebišove, Lučenci a Komárne.

"S tým súvisí aj nové zatriedenie okresov do už existujúcich regionálnych pracovísk. Pri analýze rozdelenia okresov boli zohľadňované mnohé faktory vrátane krajskej príslušnosti, avšak z dôvodov zabezpečenia dostatočných administratívnych kapacít, rovnomerného zaťaženia zamestnancov, ako aj zabezpečenia vzájomnej zastupiteľnosti boli okresy Bardejov a Sabinov priradené k regionálnemu pracovisku v Poprade," uviedla Peiger Ačjaková.

Dôvod rozhodnutia je podľa jej slov pragmatický a čisto ekonomický, ktorý sa opiera aj o efektívnosť zaťaženia jednotlivých zamestnancov dotknutých regionálnych pracovísk.

"Týmto krokom dôjde k miernemu zníženiu zaťaženia zamestnancov na jednotlivých RP PPA a na druhej strane k zefektívneniu administratívnej činnosti na RP PPA. Toto rozhodnutie súviselo aj so zefektívnením práce kontrolórov v rámci výkonu kontrol na mieste, čo má aj jednoznačný súvis s integráciou kontrolnej činnosti," dodala Peiger Ačjaková s tým, že k zmene dôjde od 1. septembra.