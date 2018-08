Peniaze na futbalový štadión v Prešove už sú. Kolaudovať chcú o dva roky

Z projektu vypustili podzemné parkovisko.

31. aug 2018 o 12:55 Michal Ivan

PREŠOV. Projekt stavby nového futbalového štadióna v Prešove sa opäť pohol o čosi dopredu.

Po schválení peňazí by malo v najbližšej dobe nasledovať vydanie stavebného povolenia a následné vypísanie súťaže na obstarávateľa. Investorov tlačí čas.

Peniaze schválil aj kraj

Mesto Prešov spolu s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) sú spoločníkmi v spoločnosti Futbal Tatran Aréna.

V júni schválili mestskí poslanci 5,5 milióna eur na výstavbu nového štadióna.

Na pondelkovom rokovaní schvaľoval peniaze na stavbu aj kraj.

„Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo dotáciu 5,5 milióna eur na stavbu Futbal Tatran Arény v meste Prešov na obdobie rokov 2018 až 2020, keď je prakticky podpísaná aj zmluva so Slovenským futbalovým zväzom,“ povedal riaditeľ Úradu PSK a konateľ spoločnosti za kraj Jozef Cvoliga.

Do investície je zapojený aj Slovenský futbalový zväz, ktorý mestu a kraju ponúkol dotáciu 2,4 milióna eur na stavbu tribúny.

„Po schválení dotácie týchto dvoch zastupiteľstiev už nič nebráni tomu, aby Futbal Tatran Aréna s. r. o. vypísalo verejné obstarávanie v rámci európskeho vestníka na stavbu štadióna v Prešove,“ povedal Cvoliga.

Celkové náklady na stavbu arény sú pred verejným obstarávaním naprojektované na 13,4 milióna eur bez DPH.

Výsledná konečná suma bude známa až po výsledku verejnej súťaže.

Z projektu vypustili podzemné parkovisko

Pôvodná cena štadióna bola vyčíslená na 19,5 milióna eur.

„Sumy boli na začiatku rôzne. Je legitímne spomenúť, že projektanti nemali stanovený nejaký finančný limit a zo strany zadávateľa bolo požiadavkou splniť parametre EUEFA 3. Následne začali projektanti kresliť a prvotná suma vyšla na 19,5 milióna eur bez DPH,“ povedal Cvoliga.

Suma sa musela znížiť, keďže bola nad finančné možnosti investorov.

„Myslím, že nastúpil štandardný proces, keď si dvaja spoločníci, ktorí to budú celé platiť, povedali, že táto suma je dosť vysoká na to, aby ju dvaja zvládli. Keďže tretí finančný partner sa zatiaľ nenašiel,“ povedal Cvoliga.

Následne rozhodovali, čo sa z projektu môžu vypustiť.

Z pôvodného návrhu ušetrili pri vypustení podzemného parkoviska z projektu.

„Teraz sme na sume 13,4 milióna eur, kde sa počíta aj s finančným krytím energobloku, ktorý to bude celé vyhrievať a chladiť,“ vysvetlil Cvoliga.

Kapacita štadióna by mala mala pohybovať približne okolo 6-tisíc miest na sedenie.

Poslanci chcú investície v celom kraji

Na krajskom zastupiteľstve sa však opäť ozývali protestné hlasy poslancov z iných okresov proti vysokej investícii do prešovského štadióna.

Požadovali peniaze aj do štadiónov v iných okresoch.

„Je to legitímna požiadavka zástupcov okresov v rámci kraja. Mne sa najviac pozdáva návrh poslanca Bieľaka a už dlhšie som k tomu inklinoval. Návrh spočíva vo vypísaní výzvy na podporu a stavbu športovísk. Samozrejme, je to na polemiku, či v jednom meste dáme 5,5 milióna eur a čo by to urobilo v regióne,“ myslí si Cvoliga.

Podľa neho chce vedenie kraja pripraviť takúto výzvu na podporu športovísk samospráv prvého stupňa.

Obstarávateľa chcú do konca roka

So stavbou štadióna sa budú musieť poponáhľať, keďže dotácia z futbalového zväzu platí do roku 2020.

Podľa riaditeľa úradu a konateľa spoločnosti sa stavba stihne v termíne.

„Do konca roku 2020 chceme mať skolaudovanú futbalovú arénu v meste Prešov. Na jednej strane nás viaže aj záväzok voči Slovenskému futbalovému zväzu, ktorý, myslím, veľmi rýchlo naplníme. Je tam stanovená aj časová os. Do konca septembra 2018 zverejníme verejné obstarávanie na generálneho dodávateľa stavby,“

Nasledovať majú ešte legislatívne procesy.

Podľa Covligu by mal byť do konca tohto roku jasný víťaz súťaže, ktorý následne bude môcť štadión postaviť.