Nižný Hrušov znepokojil čierny prach, znečistil obydlia i úrodu

3. sep 2018 o 17:03 TASR

NIŽNÝ HRUŠOV. Obyvateľov Nižného Hrušova vo Vranovskom okrese znepokojil počas uplynulého víkendu čierny prach, ktorý sa usadil na fasádach ich obydlí, autách, záhradnom nábytku či vypestovanej zelenine.

Ako uviedol starosta Ján Fenčák, sám mal možnosť prach, ktorý podľa neho spadol zo soboty (1.9.) na nedeľu (2.9.), vidieť.

Ako ďalej uviedol, znečistená bola celá dedina.

Zasypanie tzv. popolčekom mu potvrdili aj starosta obce Poša Tadeáš Malý a obyvatelia Nižného Hrabovca.

"V nedeľu, keď to spadlo, tak ešte na autách a na parapetnej doske bolo cítiť niečo takého pieskovitého charakteru. Keď to zotriete rukou, tak je to mazľavá hmota," opísal Fenčák s tým, že je ťažšie to aj umyť.

Zasadne krízový štáb

Starosta podal e-mailom podnet na Inšpekciu životného prostredia v Košiciach, oslovil tiež Okresný úrad vo Vranove nad Topľou.

Ako uviedol jeho prednosta Andrej Krišanda, v tejto súvislosti zvolal na utorok (4.9.) o 11.00 h zasadnutie krízového štábu za účasti prizvaných starostov dotknutých obcí.

Podľa Fenčáka podobnú situáciu zažili v obci aj v roku 2016, keď sa takýto prach objavil iba v časti dediny.

Pred rokom mali problém v celej obci, avšak v menšom množstve.

"Máme tu úplne asi najväčšie zavalenie popolčekom," reagoval na aktuálnu situáciu.

Ako ďalej uviedol, obecní pracovníci hneď v pondelok ráno vyčistili všetky vonkajšie priestory, kde sa zdržiavajú deti.

Informovať budú aj obyvateľov, aby sa zamerali na odstránenie tohto prachu.

Za jeho najväčšie negatívum Fenčák považuje, že nepoznajú jeho zloženie a tiež to, že je ním znehodnotená úroda ovocia a zeleniny.

Podľa neho je veľký predpoklad, že sa prach mohol dostať aj do ľudského organizmu.

"Je isté, že toto je len zo spaľovne. V minulosti to bol problém spôsobený závodom Bukóza," uviedol s tým, že aktuálne sa k pôvodcovi znečistenia vyjadriť nevie.

Spoločnosť už kontaktoval.

Reakcia Bukózy

V stanovisku skupiny spoločností Bukóza Holding, ktoré poskytol jej hovorca Michal Švábik, sa uvádza, že podnet na výskyt čierneho popolčeka v obciach Nižný Hrušov a Poša dostali.

"Na základe internej analýzy prevádzkovania všetkých zariadení v areáli skupiny spoločností Bukóza Holding informujeme, že všetky zariadenia prevádzkovali v štandardnom režime a nedošlo k žiadnej mimoriadnej situácii, ktorá by mala mať za následok výskyt úletu popolčeka. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v priebehu celého letného obdobia sa podľa nám dostupných informácií nevyskytli žiadne podobné situácie úletu popolčeka a preto sa nám z uvedeného javí, že sa začalo obdobie spaľovania rastlinných odpadov v záhradách, čo by mohlo byť eventuálnym zdrojom znečistenia," píše sa v stanovisku.

Skupina spoločností v ňom upozornila tiež na to, že podľa im dostupných informácií dochádza k obdobným situáciám v nočných hodinách, čo je v priamom rozpore s tým, že ich prevádzky nie sú schopné meniť režim prevádzkovania v denných a nočných hodinách vzhľadom na skutočnosť, že ide o nepretržitú výrobu.