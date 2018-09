Hagyari plánuje návrat na post primátora Prešova

Primátorom mesta bol už dve volebné obdobia, naposledy prehral.

6. sep 2018 o 12:57 TASR

PREŠOV. V jesenných komunálnych voľbách sa o post primátora Prešova bude uchádzať i Pavel Hagyari, ktorý už v minulosti (2006 - 2014) tento post zastával.

Svoj zámer ohlásil vo štvrtok a zároveň predstavil kandidátov na poslancov.

O podporu verejnosti zabojuje ako nezávislý.

Tlak verejnosti

Ako povedal, k rozhodnutiu kandidovať ho priviedol do určitej miery pomerne veľký tlak verejnosti a pozitívne výsledky vo voľbách do VÚC.

"Som človek, ktorý myslí pozitívne, nie ľahko sa mi dnes hovorilo o negatívnych veciach, pretože to nemám rád. Radšej sa zaoberám pozitívnymi projektmi, postavme veľký family park, ktorý tu chýba, soľné kúpele a podobne. Za mojej éry mesto patrilo medzi top slovenské samosprávy, teraz pomaly klesá, preto aj to posolstvo 'Vráťme Prešov na koňa'," priblížil Hagyari.

Medzi hlavnú prioritu považuje vytvorenie nových pracovných miest.

"Ďalej je to riešenie dopravy, kde bude mesto spolupracovať s Národnou diaľničnou spoločnosťou, Slovenskou správou ciest a rovnako so železnicami. Rokoval som aj v tejto oblasti, kde je možné využiť aj koľajnice, ktoré sú cez Prešov v rámci mestskej dopravy. Potom tá komfortnejšia časť, či už sú to športoviská, parky, cyklotrasy a podobne," priblížil Hagyari.

Oživenie soľnej tradície

Rovnako by chcel oživiť areál, v ktorom sa v minulosti spracovávala soľ a momentálne je v súkromných rukách.

"Asi pred dvoma mesiacmi som sa stretol s majiteľmi celého areálu a hľadali sme riešenia. Vieme ich nájsť, vytvoriť tam určité soľné kúpele, soľné mestečko, malé obchodné centrum. Projekt môže žiť, pokiaľ vie mesto kúpiť aj areál na separačný dvor, vie určite kúpiť aj časť tohto pozemku a opäť obnoviť ťažbu soli. Nie už v tom rozsahu ako bývalo, ale dá sa obnoviť ťažba soli v rámci posypovej soli, kúpeľnej soli, bylinkovej a podobne. Tých možností je pomerne viac," doplnil.

K financovaniu svojej kampane sa konkrétne nevyjadril.

"V každom prípade to bude úsporná kampaň, pretože mňa málo ľudí nepozná. Budeme sa snažiť využívať osobný kontakt aj sociálne siete," dodal Hagyari.

Piaty kandidát

V Prešove doteraz oficiálne ohlásili kandidatúru na post primátora súčasná primátorka Andrea Turčanová (KDH), mestský poslanec Richard Drutarovský (nezávislý s podporou koalície Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko a OKS), mestský a krajský poslanec Miroslav Benko (Smer-SD) a súkromný podnikateľ a bývalý poslanec mestského zastupiteľstva Stanislav Grega (nezávislý).

