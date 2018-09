Prešovčan trénuje za morom futbalové talenty z celého sveta

Jozef Dudič to dokázal, mimo trávnika vytvoril niekoľko futbalových hymien.

16. sep 2018 o 0:00 muro

JOZEF DUDIČ, ktorého známi nevolajú inak ako Dundy, je zanietený futbalista, učiteľ, ale aj cestovateľ. Ako jediný Prešovčan a Slovák trénuje v USA už dvadsaťjeden rokov talentovaných mladých futbalistov i futbalistky a nevie si to vynachváliť. Aktívny je aj v Prešove, kde hráva za Internacionálov Tatrana dodnes.

Vaša futbalová i trénerská kariéra je veľmi bohatá. Kde všade ste pôsobili?

„Áno, v mládežníckych oddieloch som hrával v Prešove, na vojenčine vo Vyškove a prešiel som dovedna 12 celkami, napríklad Sabinova, Lipian, Krivian, Stropkova, kde sme kopali 1. národnú ligu na vysokej úrovni. Nezabudnem na pôsobenie vo Vyšnej Šebastovej, kde som pôsobil ako hrajúci tréner. Koniec koncov, na viacerých miestach to bolo podobne. V Krivanoch som sa chcel otočiť hneď pri vstupe do areálu, vtedy to bolo hrozné, ale podarilo sa to dať dokopy a aj tam som zažil skvelé futbalové časy.“

Cesta do USA nie je práve jednoduchá. Ako ste sa tam dostali?

„Je to už dvadsaťjeden rokov, keď som po prvýkrát navštívil kemp Two rivers soccer. Bolo tesne po revolúcii a ja som mal skončenú aprobáciu ruský jazyk – anglický jazyk, ale nie miesto, kde by som angličtinu mohol vyučovať. Pociťoval som deficit v komunikácii, a tak som si cez agentúru vytypoval tento tréningový tábor a oni sa mi ozvali, že ma radi privítajú. Two rivers soccer camp má bohatú históriu, funguje už 47 rokov a patrí medzi najprestížnejšie v USA. Je situovaný v nádhernom horskom prostredí, má k dispozícii niekoľko futbalových hracích plôch a vedľajšie ihriská zamerané na iné športy.“

Aké boli vaše začiatky v kempe?

„Veľmi ťažké, keďže okolo mňa boli tréneri z Austrálie, Veľkej Británie, Írska, Španielska, Mexika, Trininadu a Tobaga, USA atď, mal som z ich dialektov riadny zmätok. Ale nepoddal som sa, naučil som sa rozumieť im a vychádzali sme skvele. Mal som, pochopiteľne, aj rešpekt, veď som trénoval spolu s kolegom, ktorý viedol juniorov zo španielskeho Getafe FC či trénerom ženského reprezentačného výberu USA. Ale presvedčil som majiteľa kempu a som tam už dvadsiatu prvú sezónu.“

