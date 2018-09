Nezamestnaní by na záchrane hradu radi pracovali aj dlhšie. Nemôžu

Výnimočnú stavbu si pozrela ministerka.

17. sep 2018 o 20:12 (aktualizované 17. sep 2018 o 20:59) TASR

KAMENICA. S postupom prác na hrade Kamenica v rovnomennej obci v okrese Sabinov je ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) spokojná.

Povedala to počas pondelňajšej návštevy hradu a po stretnutí s členmi združenia Kamenná veža a zástupcami samosprávy.

Verí, že obnova hradov bude pokračovať aj po roku 2020, keď končí programové obdobie čerpania financií z Európskej únie.

Sedem mesiacov a dosť

"V tejto chvíli by bolo predčasné, keby som povedala, áno, je to takto nastavené a určite v tom budú pokračovať aj naši nasledovatelia. Dúfam, že pravidlá sú stanovené tak, že sa bude môcť bez problémov pokračovať v tom, čo sa začalo. Má to jeden háčik a to možno ten, že dlhodobo nezamestnaní môžu v tomto projekte pracovať maximálne sedem mesiacov. Väčšina mojich informácií je takých, že radi by pracovali aj dlhšie," povedala s tým, že bude s ministrom práce možno uvažovať nad tým, ako týchto ľudí zamestnať i naďalej.

Na otázku, či rezort kultúry podporí práce na hrade Kamenica i v budúcnosti, odpovedala, že ak sa združenie zapojí do výzvy a požiada o financie, tak aj na základe toho, čo videla, sa bude ministerstvo snažiť rekonštrukčné práce uzavrieť tak, aby to malo svoj efekt.

Hrad je výnimočný svojou rozlohou

Združenie Kamenná veža funguje od roku 2006, so stavebnými prácami na hrade začali dobrovoľníci o tri roky neskôr.

"Hrad Kamenica je výnimočný svojou rozlohou, ktorá predstavuje 3,8 hektára, má val s dĺžkou asi 300 metrov a hĺbkou okolo 15 metrov. Taký val na Slovensku a možno i v strednej Európe nemá obdobu," priblížil predseda združenia Milan Gladiš s tým, že hrad je zbúraný 500 rokov.

Piaty rok tam v rámci programu rezortu kultúry Obnovme si svoj dom zamestnávajú desať až 12 ľudí.

"Naším cieľom je odkryť múry, ktoré existujú. Veľa ich je pod zemou. Aj keď budú len do pol metra odkryté, nebudeme ich vyťahovať vyššie, ale chceme ukázať obrovskú rozlohu Kamenického hradu," dodal Gladiš.

video //www.youtube.com/embed/gumowVEbYUE