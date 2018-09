Predaj lístkov na hokejový šampionát sprevádzajú problémy aj v Prešove

Prvý čakal už od siedmej. Mnohí to vzdali.

19. sep 2018 o 12:00 (aktualizované 19. sep 2018 o 13:01) Michal Ivan

PREŠOV. Fanúšikovia si na blížiace sa majstrovstvá sveta v hokeji môžu kúpiť lístky cez internet, ale aj v kamenných predajniach.

Mnohí si zvolili práve druhú možnosť a verili, že lístky sa im tak podarí zohnať rýchlejšie.

Problémom sa však nevyhli.

Prvý fanúšik čakal už od siedmej

Ráno o deviatej čakalo na začiatok predaja lístkov asi 30 ľudí, postupne sa ich do hodiny nazbieralo ďalších dvadsať.

Mnohí čakali, že si ráno odnesú lístky na vybrané zápasy.

Prvý v poradí čakal na lístky už od siedmej ráno, ďalší prišli až okolo pol deviatej.

„Chcel by som si kúpiť lístky na 11. máj do Steel Arény. Podľa mňa sa slovenské zápasy vypredajú rýchle, preto som tu prvý,“ povedal nám o deviatej ráno Marek.

V rade medzi prvými čakal aj vedúci prešovského hokejového fanklubu Michael Mikloško.

„My sme si prišli zobrať lístky hneď na prvý deň. Bude zápas Slovensko – USA a predtým hrá Kanada s Fínskom. Podľa mňa sa lístky nevypredajú až tak rýchlo, ale tie najlepšie miesta budú už obsadené. Chceli by sme sedieť asi za striedačkami, ak sa podarí, ale ak nie, tak pokojne si sadneme aj do rohu, len aby sme videli domáce majstrovstvá,“ povedal nám pred spustením predaja.

Vyberali si najmä jednodňové

Prešovčania oceňujú najmä to, že majstrovstvá sa konajú na východe Slovenska, keďže je to pre nich dostupnejšie.

Ľudia si prišli vybrať najmä jednodňové balíčky lístkov.

„Chcel by som lístky na Dánsko – USA, Kanadu – Nemecko a Veľkú Britániu – Slovensko. Vybral som si tento deň, keďže sa hrajú tri zápasy a sú v sobotu,“ povedal 23-ročný Samuel Leško, ktorý chce ísť na zápasy s manželkou.

Na lístky čakali najmä muži, ale našli sa aj hokejové fanúšičky.

„Čakám na lístky pre seba, lebo ja nie som fanúšik, ale až fanatik. Chcela by som lístky na zápas Nemecko – Slovensko a Slovensko – Amerika. Je mi jedno, ktoré miesta na sedenie získam, hlavne, že budem tam,“ povedala nám ráno Viktória.

Prešov najprv fungoval na rezerváciách

Predaj lístkov spôsobil problémy nielen v Prešove, ale na celom Slovensku.

Prvý lístok sa im však podarilo predať.

„Som rád, že som bol prvý, lebo som si ešte stihol kúpiť lístky. Potom už systém vypadol a momentálne si ľudia vedia lístky iba rezervovať. Oplatilo sa mi sem prísť o dve hodiny skôr a mám to vybavené,“ povedal nám krátko po začatí predaja Marek.

Lístok na zápas si však ešte neodniesol, dostal len rezervačný.

„Lístok už mám síce kúpený, ale vytlačia mi ho neskôr. Prídem si poň v priebehu dňa,“ povedal nám Marek.

V Prešove fanúšikom lístky iba objednávali, za hodinu stihli takto rezervovať iba niekoľko miest, keďže im padal systém.

Mnohí čakanie vzdali

Viacerí ľudia boli z toho systému nervózni.

„Je to niečo nenormálne. Čítal som predtým referencie o fungovaní. Povedali, že nebude problém, že v Česku to fungovalo a dokonca znížili aj maximálny počet predaných lístkov na jednu osobu. Je to katastrofa, skúšal som si kúpiť lístky aj cez aplikáciu, ale písalo mi, že čakajte v poradí. Najprv 6-tisíci v poradí a o desať minút, že som 2-tisíci, neskôr zasa 13-tisíci. Je to zlé, nezvládnuté, o ničom,“ povedal Miloš Štefanský.

Okolo jedenástej systém začal trochu lepšie fungovať a v Prešove sa podarilo predať niekoľko ďalších lístkov, ktoré si už odniesli fanúšikovia aj domov.

V Prešove sa od rána do pol dvanástej podarilo obslúžiť odhadom 10 až 15 ľudí.

Mnohí však čakanie od rána vzdali a odišli domov, iní sa do radu pripojili.

Okolo obeda pobočka Ticketportalu v Prešove fungovala na rezerváciách, niektorým sa darilo lístok aj vytlačiť.

Ľuďom sa však neušli lístky na zápas, ktorý si vybrali.

"Už boli vypredané lístky na zápas, ktorý som plánoval. Nie som úplne spokojný, ale som rád, že sa mi podarilo nejaké lístky vôbec rezervovať," povedal nám po asi trojhodinovom čakaní pán Štefanský.

Pred jednou popoludní už boli v Prešove vypredané všetky lístky na zápasy slovenskej reprezentácie.

Ticketportal prisľúbil vyjadrenie k problémom popoludní.