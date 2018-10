Spočiatku nepochopené námestie vyhralo prestížnu architektonickú súťaž

Podľa autora projektu si ľudia na betón už zvykli.

5. okt 2018 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Architektonické štúdio zerozero má na konte už tretie prestížne ocenenie CE.ZA.AR, ktoré vyhlasuje Slovenská komora architektov.

Prešovský ateliér vyhral s projektom obnovy námestia Centrum na Sídlisku III.

Podľa slov porotkyne vytvorili príjemné a funkčné miesto.

Prešovčania však na túto stavbu mali spočiatku rôzne názory.

Ateliér získal tretie prestížne ocenenie

Ateliér zerozero sa už v minulosti preslávil svojím dielom Kulturpark Košice.

V roku 2014 získal za tento projekt rovno dve ocenenia, a to v kategórii Exteriér a v kategórii Občianske a priemyselné budovy.

Tento rok získali prestížne ocenenie opäť.

„Je to pre nás určite pocta, lebo je to najvýznamnejšie ocenenie v rámci architektúry na Slovensku. Nie je to naše prvé ocenenie, ale má pre nás taktiež špeciálny význam. O to viac, že ide o dielo v Prešove, kde žijeme, takže k celému regiónu máme vzťah. Za každým takýmto dielom sa skrýva iný príbeh,“ povedal architekt a jeden z autorov projektu Irakli Eristavi.

Projekt pretvorenia Námestia Centrum sa tohto roku zapísal do kategórie Exteriér, kde ateliér zerozero získal prvenstvo.

Autormi projektu boli Irakli Eristavi a Pavol Šilla v spolupráci s Martinom Jančokom.

Pôvodné námestie chátralo

Námestie Centrum pred veľkou rekonštrukciou spred niekoľkých rokov disponovalo pôvodne fontánou a malým parkom v centre celého komplexu.

Podľa architekta súčasného konceptu mal tento priestor svoje kvality.

„Prešovčanom je stredisko služieb určite známe. Pôvodné centrum vytvoril architekt Osvald, ktorý podľa nášho názoru spravil svoju prácu fantasticky. Koncept bol zorganizovaný okolo centrálneho priestoru, ktorý on ponímal v parkových úpravách,“ povedal Eristavi.

Za roky sa postupne tento priestor pomaly devastoval a vykazoval aj technické problémy.

Na trávnatých plochách a v kríkoch sa často zdržiavali neprispôsobiví občania.

Zámery mesta o rekonštrukciu priestoru siahajú až do roku 2006.

Po dlhých rokoch sa v roku 2014 naplno rozbehli stavebné práce na jeho realizácii.

Vytvorili betónový koberec

Nový koncept priniesol výrazné zmeny.

„Boli tam rôzne výškové úrovne. Snažili sme sa ich nejakým spôsobom vyrovnať, aby bol možný plynulý pohyb cez celý komplex. Navrhli sme zvlnený betónový koberec, v rámci ktorého sme situovali v pravidelnom rastri štyridsaťtri stromov, ktoré zabezpečujú tieň a prítomnosť prírodného prvku,“ povedal Eristavi.

Priestor bol doplnený ďalšími prvkami ako sú lavičky či malé fontány, ktoré sú rozmiestnené do troch častí námestia.

„Kedysi tam bola fontána, aj keď si pamätám, že fungovala veľmi krátko, ale určite sme tam chceli vrátiť vodný prvok,“ dodal.

Ľudia vyčítali betón

Nový park sa však spočiatku stretol aj s kritikou, ľudia vyčítali množstvo betónu a takmer žiadnu zeleň.