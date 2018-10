Z Konkatedrály svätého Mikuláša pomaly mizne vzácny organ

V kostole však neostane ticho.

11. okt 2018 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Hlavný organ v Konkatedrále sv. Mikuláša je v havarijnom stave, preto sa pustili do jeho opravy.

Vzácny nástroj musia rozobrať a odviezť do dielne, kde jeho časti postupne zrekonštruujú a vrátia na pôvodné miesto.

Renesančno-ranobarokový organ pochádza z konca 17. storočia.

Prinavrátia mu pôvodný zvuk

Práce na rozoberaní organa sú rozdelené na dve etapy, prvá sa začala už v pondelok ráno.

„Najprv sa vyberajú píšťaly a časti, ktoré sa týkajú priamo zvuku. Do konca týždňa by sa mali tieto práce skončiť. Nasledujúci týždeň by mali nastúpiť tí, ktorí budú rozoberať drevenú časť, tzv. skriňu,“povedal dekan farnosti sv. Mikuláša v Prešove Jozef Dronzek.

Práce však musia byť pod kontrolou pamiatkarov, ktorí urobia prieskum.

Podľa Dronzeka sa z kostola vyberie celý organ, ostane tam dočasne prázdne miesto.

„Všetko pôjde preč, aj drevo, ktoré prejde rekonštrukciou. Bude sa napúšťať zmesami, aby sa vytiahla červotoč, zastavili hnilobné procesy a podobne,“ doplnil.

Zmeniť sa má hlavne pneumatický systém, ktorý bol nainštalovaný v roku 1920.

Organ by sa mal po rekonštrukcii vrátiť k pôvodnému zvuku z konca 17. storočia.

Obsahovať má aj moderné, digitálne časti.

Práce na rekonštrukcii by mali trvať približne dva roky.

V kostole neostane ticho

Konkatedrála však napriek tomu neostane bez organa.

„Máme, našťastie, ešte jeden menší. Ten sa prevádzkuje a na ňom sa bude hrať pri omšiach a slávnostiach,“ vysvetľuje.

Druhý organ má prispieť k záchrane toho hlavného.

Na ňom by sa mal odohrať 18. októbra ďalší zo série koncertov, z ktorých výťažky poputujú na rekonštrukciu vzácneho hudobného nástroja.

„Mal by na ňom hrať jeden Američan zo Seattlu, David di Fiore, ktorý žije v Banskej Bystrici a učí a prednáša organ na univerzite v Ružomberku,“ hovorí Dronzek.

Nákladná rekonštrukcia v odhadovanej výške 400-tisíc eur vyžaduje podporu ľudí.

Môžu prispievať darmi aj vo forme sms alebo formou adoptovania píšťal.

Významné sú však aj pravidelné koncerty.

Najbližší sa má uskutočniť už vo štvrtok v evanjelickom kostole v podaní Vladimíra Michalka.

V súčasnosti je vyzbieraných približne 150-tisíc eur.