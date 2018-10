Jedenásť miest, ktoré treba vidieť v okrese Sabinov

Za pozornosť stoja príroda, pamiatky, aj oddychové areály.

Rožkovianske rybníky

Sú rajom rybárov, ale aj obľúbeným miestom na relax. Rožkovianske rybníky, niekedy označované aj ako jazerá alebo štrkoviská sa nachádzajú v katastri obce Rožkovany a ich rozloha je približne 2 300 štvorcových metrov.

Využíva ich Slovenský rybársky zväz ako chovné rybníky, a hoci je tam kúpanie oficiálne zakázané, mnoho ľudí si tam rado chodieva oddýchnuť.

Krásne miesto je ako stvorené na piknik, prechádzky či na opaľovanie počas horúceho leta.

Brezovický náučný chodník

Prechádzka v krásnej prírode je prospešná pre telo aj dušu. Ale ak sa k tomu pridá aj myseľ, je to trojnásobná výhra. Za takýmto zážitkom sa treba vybrať napríklad k obci Brezovica nad Torysou.

Pri miestnom ľudovom múzeu sa začína i končí Brezovický náučný chodník. Je dlhý 4,3 km a prechádza nenáročným terénom, ktorý zvládnu bez problémov aj menšie deti.

Po celej dĺžke chodníka sú umiestnené informačné tabule, ktoré plnia nielen primárnu náučnú funkciu, ale pomáhajú tiež pri orientácii na trase, takže zablúdenia sa netreba obávať.

Dohromady je ich 33 a turistom prezradia zaujímavosti najmä o rastlinstve a živočíšstve okolitej krajiny.

Po ceste sa naskytnú krásne výhľady na okolitú krajinu. Okrem toho sú po trase roztrúsené studničky i miesta na posedenie.

Unikátom je horská knižnica vo včeľom úli, kde si môže ktokoľvek knihy požičať či vymeniť.

Ľudové múzeum v Brezovici

Obdivovatelia tradičnej kultúry by mali určite zájsť do Brezovice.

Vo februári tohto roku tam otvorili ľudové múzeum, ktoré zobrazuje život v obci za posledných sto rokov.

Sídlom múzea je bývalá kúria, ktorú dostali do správy miestni aktivisti. Exponáty darovala samotná obec.

Stála expozícia návštevníkom predstavuje históriu života a práce v Brezovici.

Vystavené je napríklad náčinie používané na gazdovstve, tradičné zariadenie izieb či dobové fotografie, z ktorých najstaršia vznikla v roku 1901.

Vidieť sa tu ale dá aj kompletný postup spracovania ľanu či výroby plátna a pokrovcov.

Súčasťou výstavy je aj zachovalý lodný kufor, ktorý predstavuje dôkaz vysťahovaleckej vlny na konci 19. a začiatku 20. storočia.

Vstup do múzea a mini galérie je zadarmo, no prehliadku je nutné dohodnúť si vopred.

Centrum ľudovej kultúry v Krivanoch

Keby sa v obci Krivany neďaleko Lipian nenarodil pedagóg, etnológ, folklorista a zberateľ Ján Lazorík, zrejme by tu Centrum ľudovej kultúry nikdy nevzniklo.

Jeho expozíciu totiž tvorí veľká Lazoríkova zbierka starých dokumentov a predmetov, ktoré mapujú nielen život v Krivanoch, ale aj v celom šarišskom regióne.

Celkový dojem dotvárajú pamiatky typickej ľudovej architektúry, ako napríklad budova drevenej sýpky či zrekonštruovaná obytná chyža, ktorá je vnútri vybavená ľudovým nábytkom.

Tieto stavby sa nachádzajú v areáli, expozícia remeselníckeho a technického náradia z rozličných oblastí je dostupná na priľahlom remeselníckom dvore.

Nájsť sa tu dajú aj drevené plastiky z dielne miestneho rezbára. Okrem toho je možné prezrieť si aj výstavu tradičných ľudových krojov v budove miestneho obecného úradu.

Mlyn v Krivanoch

Obec Krivany ukrýva ešte jednu zaujímavú pamiatku. Ide o dolný vodný mlyn s pílou zo 17. storočia.

Pôvodne sa zrno mlelo medzi dvoma veľkými, špeciálne upravenými kameňmi, neskôr v tzv. „valkach“. Gazdovia sem dovážali zrno, z ktorého získavali nielen múku.

Vyrábala sa tu kukuričná krupica, krúpy, no aj elektrická energia pre vlastnú potrebu v čase, keď v obci ešte nebola zavedená.

Na drevenej píle sa rezalo drevo na dosky, hranoly a fošne. Počas fungovania mlyna došlo k viacerým modernizáciám a rekonštrukciám, ktoré vyplynuli z meniacej sa doby. Bol funkčný a využívaný do roku 1952.

O 32 rokov neskôr bol vyhlásený za technickú pamiatku. V súčasnosti ponúka po dohode možnosť táborenia a ubytovania sa priamo v areáli alebo v jeho priestoroch.

Hradby mesta Sabinov s baštami

Okresné mesto Sabinov bolo v minulosti súčasťou kráľovského hradného panstva Šariš.

Keďže má strategickú polohu blízko poľských hraníc, v 16. storočí dostalo povolenie postaviť si po obvode vtedajšieho mesta vlastné hradby s baštami a dvoma bránami – severnou a južnou.

Dodnes sa v intraviláne mesta nachádzajú ich pozostatky.

Hradobné múry sú postavené v goticko-renesančnom slohu, pre ktoré je charakteristické rozmiestnenie bášt, s veľkými rozstupmi (cca 50 – 77 m).

V 16. storočí sa ich počet ustálil na čísle šestnásť, no do dnešného dňa sa z nich zachovalo v plnej miere len šesť.

Majú dve až štyri podlažia a svojím pôdorysom a výškovými parametrami si zachovávajú gotický charakter. Múry sú 7 m dlhé a 2 m hrubé so strieľňami a ochodzami.

Celková dĺžka komplexu hradieb bola približne 1,4 km, dnes je z neho vidieť len 500 m.

Kamenický hrad

Okolie Sabinova toho ukrýva viac, než by sa na prvý pohľad zdalo. Severozápadne od okresného mesta sa nad obcou Kamenica vypína dnes už zrúcanina Kamenického hradu.

Stojí na vápencovom brale pohoria Čergov od začiatku 14. storočia. V tom čase ho však nazývali castrum Thorku, neskôr sa zmenil na Tarkeu, Torkew či Tarkö.

Kedysi bol centrom diania v hornošarišskom regióne, no mal aj obrannú a vojenskú úlohu.

Vybudovať ho dal muž menom Rikolf na vlastné náklady. V 15. storočí hrad obsadili bratríci Jána Jiskru z Brandýsa, neskôr bol však opäť vrátený do rúk pôvodných majiteľov.

O hrad a jemu náležiace rozsiahle pozemky, ktoré sa časom zväčšovali, bol však veľký záujem.

Sprvoti oň proti sebe bojovali Rikolfovi potomkovia, neskôr ho králi ako Matej Korvín či Ferdinand I. Habsburský darovávali šľachtickým rodom.

Niekoľko ráz bol obliehaný a dobývaný poľskými či uhorskými vojskami.

Počas bojov bol zborený a ani poslední majitelia z rodu Dessewffyovcov ho už neopravili.

Dnes patrí pod správu občianskeho združenia Kamenná veža, ktoré sa stará o zachovanie ruín.

Kaštieľ Šarišské Michaľany

Len zopár kilometrov od okresného mesta sa rozprestiera obec Šarišské Michaľany, ktorá má za sebou bohatú históriu.

V 15. storočí tu sídlili zemania, ktorí si v súčasnej centrálnej časti obce vystavali kúriu.

V 16. storočí získala budova nových majiteľov. Vlastníkom sa stal zámožný rod. Szirmay, ktorý ju rokoch 1585 až 1642 prestaval do dnešnej podoby renesančného kaštieľa.

Je to nízka, prízemná budova so štyrmi mnohouholníkovými nárožnými vežami. Severozápadná bašta bola prebudovaná na vstup do kaplnky.

Na západnej strane sa ešte stále dá vidieť pôvodný vstup do kaštieľa. K nemu bolo v 19. storočí pristavané dvojramenné schodisko.

Na fasádach sa čiastočne zachovali pôvodné okná s kamennou obrubou.

Vnútrajšok je bohato zdobený rozličnými dekoráciami. Pohľad upútava najmä baroková štuková výzdoba, nachádzajúca sa na strope jednej z miestností.

V súčasnosti sa budova využíva ako sídlo obecného úradu a je prístupná verejnosti.

Hradisko Lipany

Len zopár minút od centra mesta Lipany sa nachádza miesto, kde sa minulosť prelína s prítomnosťou.

Lipianske Hradisko, nachádzajúce sa v tichej lesnej lokalite v blízkosti Rožkovianskych rybníkov, v sebe spája viacero prvkov.

Jedným z nich je archeopark, ktorý má podobu slovanského hradiska. Majú tam aj zverinec, aké sa tradične vyskytovali aj na slovanských hradiskách.

Aj fanúšikovia tradičnej lukostreľby si tu prídu na svoje a môžu si tento historický šport vyskúšať.

V jeho areáli sa nachádza aj neveľký amfiteáter, na ktorom sa organizujú kultúrne podujatia, ako napríklad festival Dzedovizeň, ktorý okrem hudby, spevu, tancov a divadelných hier ponúka množstvo chutných slovenských jedál či možnosť spoznať prácu a výrobky tradičných remeselníkov.

Koná sa tu tiež Historický festival s neodmysliteľnou prehliadkou rytierskych turnajov, brušnými tanečnicami či sokoliarmi.

Hanigovský hrad

V blízkosti obcí Ľutina a Hanigovce sa nachádza zrúcanina stredovekej stavby, kedysi nazývanej aj Nový hrad či castrum Wywar.

Je ukrytý v blízkych kopcoch, no vedú k nemu turistické chodníky z oboch blízkych obcí.

Vybudoval ho šľachtic Mikča približne v 14. storočí, no doba vzniku nie je istá najmä vďaka falzifikátom historických listín. Bol postavený na mieste bývalého slovanského hradiska.

Pôvodne to bola len drevená strážna pevnosť, no Mikča so synom Lorandom ho v roku 1342 prebudovali na kamenný hrad. Lorand ho neskôr ešte opevnil baštami, pozorovateľňami a bránami.

V čase bratríckych bojov na východe Uhorska ho obsadil Jiskrov kapitán Peter z Ratkova, ktorý dal na jeho juhovýchodnom rohu vysekať priamo do skalného masívu strieľne pre osadenie ťažkých palebných zbraní.

V 16. storočí hrad vyhorel a viac ho už nik neobnovoval. Poslední majitelia sa presťahovali do sídla v Spišskej Novej Vsi a odvtedy bol neobývaný a chátral.

Súčasne patrí pod správu občianskeho združenia Novum castrum, ktoré tu okrem iného organizuje aj archeologicko-konzervačné workshopy.

Čergovský Minčol

Územie s veľkosťou 171 hektárov zvané Čergovský Minčol je národná prírodná rezervácia, rozprestierajúca sa v západnej časti pohoria Čergov.

Názov je odvodený od najvyššieho vrchu pohoria, ktoré sa takisto nazýva Minčol a má výšku 1 157 m n. m.

Patrí do katastrálnych území troch obcí, z ktorých každá patrí do iného okresu. Ide o Kamenicu v Sabinovskom okrese, Kyjov v okrese Stará Ľubovňa a Livovskú Hutu, ktorá patrí pod okres Bardejov.

Toto územie spravuje Štátna ochrana prírody – regionálna správa Prešov. Za národnú prírodnú rezerváciu so stupňom ochrany 5 bol vyhlásený v roku 1986.

Zaujímavosťou tohto miesta je najmä typická horská flóra so zastúpením východokarpatských prvkov a lesných spoločenstiev najvyšších polôh Čergova.

Na horských lúkach, ktoré zaberajú plochu približne 83 hektárov rezervácie, bolo pozorovaných aj viacero ohrozených druhov rastlín.

Miestna flóra je dôležitá z vedeckovýskumného či náučného hľadiska, no plní aj kultúrno-výchovnú funkciu.

Ďalšie zaujímavé pamiatky okresu Sabinov

