Náter mosta za 26-tisíc eur je podľa mesta Svidník v poriadku

Oprava sa dostala aj na mimoriadne zastupiteľstvo.

23. okt 2018 o 0:00 Michal Ivan

SVIDNÍK. Mestom Svidník rezonovala posledné týždne téma opravy mosta za takmer 26-tisíc eur, čo sa obyvateľom zdá za náter premrštená suma.

Navyše je kritizované aj samotné prevedenie prác.

Témou sa zaoberal aj hlavný kontrolór mesta a svoju správu predniesol na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Podľa Svidníčanov sa robota odflákla

Rekonštruovaný most prechádza ponad rieku Ladomírka na ulici Ľudovíta Štúra a spája sídlisko Dukla s centrom mesta.

Mimoriadne frekventovaný most má viac ako dvadsať rokov a jeho konštrukcia potrebovala nutnú opravu.

Poslanci ešte vo februári tohto roka schvaľovali návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník.

Medzi položkami sa vyčlenili peniaze aj na „rekonštrukčné práce na pontónovom moste (drevo, asfalt, maľba – 25-tisíc eur)“.

Práce na moste začali a u obyvateľov mesta sa zniesla obrovská kritika na samotné práce, ale aj na vysúťaženú cenu. Most sa totiž podľa zmluvy rekonštruuje za 25 992,77 eura.

„Neviem koľko farby mohli na to použiť, ale zdá sa mi to privysoká suma. Vidím aj ako maľovali, toto je pekné, ale tu na to zabudli. Kritizovali to v novinách, potom to prišli zatrieť a pozrite sa, aj tak to neurobili dobre, či toto už nevideli?“ pýta sa jedna z obyvateliek Svidníka, ktorá cez most prechádza takmer denne.

Podľa viacerých sa zdá práca amatérska a maľovanie malo prebiehať cez neošetrený povrch.

„Mne osobne sa to zdá celkom dosť peňazí, či je to veľa, neviem. Viete, aké sú dnes ceny, ale určite by sa dalo maľovať lacnejšie. Hlavne, ak pozriete, tak tu je ešte hrdza. Najprv sa to malo poriadne ošetriť a vyšmirgľovať,“ povedal nám jeden z okoloidúcich.

Poukázal pritom aj na zábradlie, kde sa odlúpila časť farby a pod ňou sa nachádzala hrdza.

Obyvatelia však poukazovali aj na spodnú časť mosta, kde je výrazne zasiahnutý koróziou.

Mesto: Cena nie je premrštená

Mesto však tvrdí, že za sumu takmer 26-tisíc eur sa v súčasnosti realizuje prvá etapa rekonštrukcie, kde je zahrnuté odhrdzavenie konštrukcie, špecializovaný náter a výmena hranolov pozdĺž vozovky.