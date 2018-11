Politológ: Politici môžu v kampani inscenovať aj útok na samého seba

Tomáš Koziak hovorí, že falošní diskutujúci sú už štandardom.

6. nov 2018 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Predvolebná kampaň pred komunálnymi voľbami vrcholí.

V Prešove sa v pondelok, päť dní pred voľbami, objavila prvá útočná tlačová konferencia jedného z kandidátov na primátora.

Politológ Tomáš Koziak tvrdí, že ide o štandardnú záležitosť, a upozorňuje aj na ďalšie praktiky v predvolebnom boji.

Kauzy vyťahujú politici tesne pred voľbami

„Neprekvapuje to a môžu sa objaviť aj ďalšie veci,“ hovorí Koziak.

Podľa politológa sa rôzne kauzy objavujú práve tesne pred voľbami.

„Kandidáti si odkladajú karty do zásuvky a vyťahujú ich v čase, ktorý je pre nich najvýhodnejší. To je štandardná cesta, ako odstaviť svojich politických rivalov. Robí sa to bežne a nevybočuje to zo žiadnych štandardov,“ vraví.

Ľudia by mali zvažovať

Voliči by podľa názoru odborníka mali pri podobných útokoch zvážiť, či ide o prešľap.