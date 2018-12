Chatári po voľbách postupne ovládajú obce pri Domaši

Model volieb z obce Kvakovce sa osvedčil aj v Bžanoch.

15. dec 2018 o 0:00 Michal Ivan

BŽANY. Pred štyrmi rokmi si do obce Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou na poslednú chvíľu pred voľbami prihlásilo pobyt 119 obyvateľov.

Vďaka tomu sa chatárom z rekreačnej oblasti Dobrá, ktorá patrí pod obec, podarilo prehlasovať starousadlíkov a do vedenia Kvakoviec sa dostal Radovan Kapraľ (nezávislý).

Prihlásili sa desiatky občanov

Podobná situácia nastala po posledných komunálnych voľbách vo vedľajšej rekreačnej oblasti Valkov, ktorú spravuje obec Bžany (okres Stropkov).

Ladislav Vrabeľ získal 78 hlasov a druhý v poradí skončil Kamil Fečko (Smer) so 61 platnými hlasmi.

Podľa informácii plusky sa vzniknutá situácia nepozdáva neúspešnému Fečkovi, ktorý podal sťažnosť aj na Ústavný súd a dožadoval vyhlásiť výsledky volieb na starostu za neplatné.

Súd sťažnosť zamietol, keďže nesplnil zákonom prepísané náležitosti.

Pod najväčšou kritikou však ostáva to, že novozvolený starosta sa prihlásil k trvalému pobytu len tri mesiace pred voľbami.

Navyše, krátko pred voľbami sa k trvalému pobytu prihlásilo niekoľko desiatok ľudí.

V jednej chate malo byť prihlásených aj viac ako desať občanov bez toho, aby medzi nimi a majiteľom existovali rodinné alebo iné väzby.

Vrabeľ v tom problém nevidí

Prihlásenie na trvalý pobyt do obce Bžany len tri mesiace pred voľbami potvrdil už aj úradujúci starosta Ladislav Vrabeľ.

„Áno, my sme o tom hovorili už skôr, že sa prihlásime, len sme to nechali na poslednú chvíľu. Boli sme rozhodnutí, že do toho ideme. Platíme tam dane a poplatky za odvoz smetia, takže chceme sa aj my zúčastňovať na ďalšom rozvoji,“ povedal Vrabeľ.

Do volieb išiel s podporou Slovenskej národnej strany, v strane však nie je.

„Dokopy sme kandidovali šiesti, neskôr sa dvaja domáci vzdali, aby si nerozbili hlasy, ale aj tak nevyhrali. Nemyslím si, že sú domáci pobúrení, asi iba protikandidát,“ hovorí Vrabeľ.

Problém s prihlásením trvalého pobytu tesne pred voľbami nevidí.

„Ja som tam od marca do októbra, kým nie sú mrazy. Podnikám tam od roku 1992,“ vysvetľuje Vrabeľ, ktorý býva v Stropkove.