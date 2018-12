Integrovaná doprava má spojiť Prešov a Košice na budúci rok

Problémové rozdelenie tržby majú vyriešené.

20. dec 2018 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj chystá integrovaný dopravný systém.

Spolu s Košickým samosprávnym krajom a mestami Prešov a Košice postupne pripravujú kroky na jeho spustenie.

Prvé výsledky majú byť už vo februári. Zaoberali sa aj cestovnými poriadkami a jednotným lístkom.

Takmer 930-tisíc eur na 180 palubných počítačov

Pri stredajšom odovzdávaní nových prímestských autobusov v Prešove predstavil predseda kraja Milan Majerský (KDH) aj úspešný eurofondový projekt na „modernizáciu vozidlového informačného a komunikačného systému budovania integrovaného dopravného systému v PSK“.

Výdavky takmer 930-tisíc eur konkrétne poputujú na nákup 180 kusov palubných počítačov pre vozidlá verejnej prímestskej dopravy.

Tie sú vybavené novou čítačkou kariet, ako aj kamerovým systémom a dostupným WiFi pripojením pre cestujúcich (zatiaľ 80 a do konca marca všetky autobusy SAD Prešov).

Okrem toho nové palubné počítače prispejú aj k už avizovanému integrovanému dopravnému systému medzi Prešovom a Košicami.

„My chceme integrovaný systém spustiť už vo februári budúceho roka. Mysleli sme si, že to pôjde trochu skôr, ale komunikácia medzi Prešovským a Košickým samosprávnym krajom je niekedy aj náročná. Vychytali sme však tie najväčšie muchy a od februára by sme to chceli celé spustiť,“ povedal v stredu Majerský.

Rovnaké zľavy v Prešove aj Košiciach

Spustená bude zatiaľ iba prvá fáza integrovanej dopravy.