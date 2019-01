Po nehode kamióna nemá kto upratať. Ľudia musia znášať smrad pre byrokraciu

Nehoda sa stala v Šarišskom Štiavniku.

10. jan 2019 o 0:00 (aktualizované 10. jan 2019 o 10:45) Michal Ivan

ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK. V obci Šarišský Štiavnik v okrese Svidník sa v sobotu stala nehoda, pri ktorej sa prevrátil kamión aj s nákladom.

Odpad, ktorý tam ostal, spôsobuje ľuďom nepríjemnosti.

Po havárii „zabudli“ všetko upratať

Obcou na severovýchode Slovenska vedie hlavný ťah smerom do Poľska a prechádza tadiaľto aj nákladná doprava.

V priekope s potôčikom skončilo už viacero kamiónov, keď vyleteli zo zákruty.

Podľa starostu obce Šariššký Štiavnik sa to stáva párkrát do roka.

Naposledy v lete minulého roku sa tam prevrátil kamión s cisternou, obsah ktorej po nehode prečerpávali a odpratávali dva dni. Všetok neporiadok však odstránili.

V sobotu sa stala ďalšia nehoda, kamión sa prevrátil mimo cesty na svah k potoku.

„Pri vyťahovaní ostal tovar na zemi. Potom ho síce prekladali, akurát nepreložili všetko, čo tam bolo. Zobrali iba dobrú časť tovaru a neporiadok ostal,“ povedal starosta obce Šarišský Štiavnik Michal Kimák (Most-Híd).

Zvyšky nákladu zapáchajú

Podľa starostu má ísť o krmivo pre zvieratá, zvyšky fólií a časti z poškodeného kamióna.

Okolím sa však kvôli tomu šíri výrazný zápach, ktorý znepríjemňuje miestnym obyvateľom život.

Odpratať neporiadok by podľa zákona mal vinník nehody.

Prepravná spoločnosť z Poľska si na vytiahnutie kamióna objednala odťahovú službu.

Dohodnúť by sa tak mala prepravná spoločnosť, čiže v tomto prípade vinník nehody, či všetko po nehode odstráni odťahová služba za nich alebo vykonajú iba vytiahnutie kamióna a ďalšie práce zabezpečia sami.

To sa zatiaľ nestalo a zvyšky odpadu sú stále na mieste.

Zasiahnuť musia teda úrady.

„Podľa mňa by to mala riešiť firma, ktorá vyťahovala vozidlo, alebo polícia. Polícia nám povedala, že vie poskytnúť údaje firmy a máme to riešiť cez poistku a nárokovať si škodu. My však nie sme majiteľmi pozemku. Toto môže riešiť len poškodený,“ myslí si Kimák.

Ak by obec zavolala firmu na odstránenie neporiadku, poisťovňa by im to z toho dôvodu nepreplatila.

Kvôli papierovačkám budú ľudia čakať

Nájsť poškodeného je v tomto prípade trochu problematické, keďže podľa starostu obce sú na mieste nevysporiadané pozemky.

Časť odpadu sa však nachádza aj priamo v potoku či na jeho brehu.

Vyriešiť by to podľa starostu teda mohol Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) a správa daného povodia.

„Kontaktovali sme ich cez inšpekciu životného prostredia a oni majú nahlásiť škodu. Obec bude čakať mesiac alebo dva, kým sa tie papierovačky urobia a ľudia budú musieť znášať smrad a neporiadok,“ myslí si starosta.

Podľa vodohospodárov to má riešiť polícia

Obrátili sme sa na Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), ktorý však žiaden podnet zatiaľ neeviduje a informáciu o „zabudnutom“ odpade zachytili len v médiách.