Poľovník zastrelil kŕmiace sa jelenča, video pobúrilo verejnosť

Slovenská poľovnícka komora tvrdí, že konal v rozpore s morálkou.

15. jan 2019 o 11:49 Kristián Sabo

ČERGOV. Črieda piatich jeleňov sa 11. januára pásla na lúke.

Jeden z poľovníkov zastrelil kŕmiace sa jelenča.

Na problém upozornila facebooková stránka Čergov miznúca divočina, kde skupina aktivistov poukazuje na neetický lov zveri.

Strieľal z kapoty auta

Aktivisti zverejnili video, ktoré má na stránke už vyše 186-tisíc pozretí, vyše 2 000 zdieľaní a tristo komentárov.

„Toto je starostlivosť o zver, o ktorej tak radi rozprávajú poľovníci? Seno pohodené na lúke prilákalo päť jelenčiat. Do hory sa však vrátili už len štyri. O piate sa 'postarali' poľovníci. Jedno z nich doplatilo na svoju neskúsenosť životom,“ vysvetľujú v komentári pod videom aktivisti.

Na záberoch vidno, že prišlo poľovnícke auto a jelenčatá odbehli pár desiatok metrov od sena. Strelec vystúpil z auta, oprel pušku o kapotu a vystrelil.

„Zasiahnuté jelenča kúsok pobehlo a potom sa zrútilo do snehu.“

Podľa autorov videa chceli poukázať na to, že sa medzi poľovníkmi vyskytujú jednotlivci, ktorí nedodržiavajú etické a morálne pravidlá lovu, ktoré sa učili pri skladaní poľovníckej skúšky.

„Niektorí nezodpovední poľovníci zneužívajú čas núdze zveri a lovia zver v blízkosti sena, ktoré je pohodené na otvorenom priestranstve. Vrhajú tak zlé svetlo na ostatných poctivých poľovníkov."

Ľudia strelca odsudzujú

Pod statusom na sociálnej sieti je búrlivá diskusia.

Peter incident okomentoval takto: „Žiaľ, aj takéto nenažrané hovädá bažiace za výstrelom sú medzi nami.“

Ďalší z diskutujúcich dodal: „Aj poľovníci vedia, že strieľať pri kŕmení je nemorálne... Ten, čo strelil, je hovädo. Píšem to ako poľovník. A kvôli takýmto hlupákom odsudzujú všetkých.“

Poľovnícka komora: Sme pobúrení

Na video už zareagovala aj Slovenská poľovnícka komora.

„Odsudzujeme konanie poľovníka a sme pobúrení týmto videom. Autora sme už požiadali o spoluprácu pri odhaľovaní podobného konania,“ píše sa v stanovisku poľovníkov.

„Máme podozrenie, že poľovník nepostupoval v súlade s legislatívou a určite konal v rozpore s etickým kódexom a morálkou. Podľa zákona o poľovníctve poľovník nemôže loviť zver v čase núdze bližšie ako 200 metrov od krmovísk a kŕmidiel, pokiaľ je takéto obdobie núdze vyhlásené okresným úradom v sídle kraja. Podľa všetkého však nešlo o prikrmovacie zariadenie ani kŕmne miesto, ale o niekým voľne vyložené seno pre zver v období ťažkej zimy a vysokého snehu. Takto voľne vyložené seno je nežiaducim spôsobom prikrmovania voľne žijúcej zveri. Každopádne tento poľovník porušil všetky morálne a etické princípy, ktoré mu boli vštepované na skúškach z poľovníctva, ktorej príprava trvá na Slovensku najmenej 15 mesiacov. Poľovník nerešpektoval prioritný svätohubertovský princíp a zabudol na to, že má zver chrániť, starať sa o ňu a až v poslednom rade loviť. Či konal poľovník naozaj protizákonne, ako to bolo podsunuté týmto videom verejnosti, to musia vyriešiť orgány činné v trestnom konaní."