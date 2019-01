Odborník: Po dostavaní obchvatov klesne doprava v Prešove o polovicu

O dopravných stavbách sa doposiaľ rozhodovalo politicky.

22. jan 2019 o 0:00 Michal Ivan

Mesto Prešov si dalo vypracovať strategický dokument pre oblasť dopravy, ktorý pripravila česká spoločnosť NDCon. Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov je komplexný dokument dopravného plánovania vrátane cestných stavieb, modernizácie či rozvoja mestskej hromadnej dopravy i všetkých ďalších druhov dopravy v meste. JAN KAŠÍK, jeden z tvorcov Masterplanu, v rozhovore pre Korzár vysvetľuje prečo je dokument pre mesto dôležitý, čo hovoria dáta o obchvatoch a aké sú navrhované riešenia pre udržateľnú dopravu v meste.

Ako pomôže Masterplan Prešovu?

- Dôvodom pre zhotovenie Masterplanu je predovšetkým to, že v operačných programoch je stanovená povinnosť, ktorou sa zaviazala Slovenská republika Európskej komisii, že spracuje takéto stratégie pre všetky mestá a regióny, ktoré budú čerpať eurodotácie na dopravu.

Už v tomto období je to podmienené a po roku 2021 nebude možné dotovať žiaden projekt z európskych peňazí bez vypracovanej stratégie.

Okrem možností získania dotácií je to ale predovšetkým dôležitý strategický dokument pre rozvoj mesta...

- Áno, pre Prešov je to určite potrebné, lebo posledný strategický dokument, Generel dopravy, sa tu spracoval v roku 1988 a od roku 2008 je už neplatný.

V Prešove sa uskutočňovali investične náročné kroky, napríklad investície do križovatiek bez celkovej koncepcie. Súčasne sa stavia obchvat mesta a zväčšenie kapacity vnútornej siete. Chýbal dokument, ktorý by povedal, čo je potrebné.

My sme to nastavili do nových pravidiel a jasne povedali napríklad, že ak bude postavený obchvat, tak už nemusíme stavať štvorprúdové cesty vo vnútri mesta. To zatiaľ nikto nepovedal.

Takže doteraz bolo rozhodovanie nekoncepčné a iba na základe politických rozhodnutí?

- Bola tu koncepcia z roku 1988, čo je veľmi dávno, a potom to boli politické rozhodnutia a dohody s veľkými investormi, pretože väčšinu tých stavieb financuje Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest alebo Prešovský samosprávny kraj. Bolo to trochu -náhodné.

Samozrejme, peňazí je vždy málo a snaha mesta bola vždy dosiahnuť maximum. My sme teraz stanovili, čo treba uskutočniť skôr, čo neskôr a zároveň sme vybalancovali investície do verejnej dopravy s investíciami do cestnej dopravy.

Dosiahli sme to, že by mal nárast verejnej dopravy vzrásť až na 50 percent. Je tu veľmi kvalitná verejná doprava, ale navrhovali sme opatrenia, aby jej obľúbenosť ešte rástla. To znamená aj uvoľnenie ulíc od zbytočnej automobilovej dopravy.

Jedným z hlavných cieľov je teda dostať ľudí z osobných áut do verejnej dopravy?

- Preto sa to nazýva Plán udržateľnej dopravy a nie Generel dopravy. Cieľom nie je vytvoriť najlepšiu uličnú sieť s najväčšou kapacitou, ale cieľom je ovplyvniť správanie sa ľudí, ktorí prichádzajú do mesta. To znamená tak, aby to bolo financovateľné, aby to fungovalo do budúcnosti, neboli dlhé kolóny, preplnené autobusy a rozložili sa investície.

Súčasťou toho je dostať maximum ľudí do stavu, že budú chodiť pešo, budú jazdiť na bicykli a budú používať verejnú dopravu. Samozrejme, tomu treba prispôsobiť aj podmienky.

Majú takéto dokumenty aj v iných mestách na Slovensku?

- Na Slovensku dlho takéto dokumenty neboli, ale už to začína byť bežné. Predtým tu bola éra, že politikov v minulosti zaujímali trošku iné dôvody ako reálna potreba.

Dokument sa vyznačuje tým, že musí z dát z prieskumu objektívne zistiť problémy a až potom môžeme nadviazať opatrenia, takže to nemôže byť len politické prianie. Podobné projekty majú Košice, Bratislava a ako tretí na Slovensku bol zadaný Prešov.

Aké sú najväčšie problémy mesta Prešov v doprave?

- Najväčšími problémami sú preťažené križovatky a komunikácie a z toho vyplývajúce obrovské zdržania verejnej dopravy. Pôvodne sme rozmýšľali o veľkom rozsahu autobusových pruhov, ale po vyriešení situácie obchvatmi to už nebude tak akútne.